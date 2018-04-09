Завернули в ковёр и выкинули в окно: двух новосибирцев судят за расправу над приятелем
В Новосибирске начинается суд над двумя 45-летними мужчинами, которых обвиняют в избиении знакомого до смерти.
«От полученных травм потерпевший скончался, а сообщники поместили труп в ковёр, переместили его на балкон и сбросили с пятого этажа», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова со ссылкой на версию следствия.
Преступление произошло 25 сентября 2017 года в доме
Всего, по версии следствия, обвиняемые ударили оппонента не меньше 182 раз, в том числе не меньше 21 раза по голове. Продолжали бить его и тогда, когда мужчина обмяк и лежал на полу, уточнила Евгения Дампилова.
По её словам, завёрнутого в ковёр человека под окнами дома нашёл прохожий. «Шёл по улице, видит, ковёр лежит, свёрнутый в рулон. Ему стало интересно, что в рулоне лежит, он немножко развернул и обнаружил, что там тело», — добавила помощник прокурора.
Теперь обвиняемые пойдут под суд за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска Александр Губер утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее, в феврале 2017 года, возле дома на Дуси Ковальчук нашли тело 22-летнего парня с огнестрельными ранениями, который выпал с 5-го этажа. Как позже сообщали в прокуратуре Заельцовского района со ссылкой на версию следствия, в потерпевшего стрелял собутыльник, он же вытолкнул раненого из окна. Сейчас это уголовное дело рассматривает Заельцовский районный суд Новосибирска.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова