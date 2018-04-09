Завернули в ковёр и выкинули в окно: двух новосибирцев судят за расправу над приятелем

Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска
Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска

В Новосибирске начинается суд над двумя 45-летними мужчинами, которых обвиняют в избиении знакомого до смерти.


«От полученных травм потерпевший скончался, а сообщники поместили труп в ковёр, переместили его на балкон и сбросили с пятого этажа», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова со ссылкой на версию следствия.


Преступление произошло 25 сентября 2017 года в доме № 233/2 на улице Гоголя, куда все трое пришли в гости к общей знакомой. Как следует из материалов уголовного дела, ссора между гостями началась из-за того, что во время застолья потерпевший некорректно отозвался о хозяйке квартиры и ударил её. После этого двое других гостей набросились на него и начали бить. В ход пошли кулаки, табуретка и деревянная швабра, которая от удара сломалась. 


Всего, по версии следствия, обвиняемые ударили оппонента не меньше 182 раз, в том числе не меньше 21 раза по голове. Продолжали бить его и тогда, когда мужчина обмяк и лежал на полу, уточнила Евгения Дампилова. 


По её словам, завёрнутого в ковёр человека под окнами дома нашёл прохожий. «Шёл по улице, видит, ковёр лежит, свёрнутый в рулон. Ему стало интересно, что в рулоне лежит, он немножко развернул и обнаружил, что там тело», — добавила помощник прокурора.


Теперь обвиняемые пойдут под суд за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска Александр Губер утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.


Ранее, в феврале 2017 года, возле дома на Дуси Ковальчук нашли тело 22-летнего парня с огнестрельными ранениями, который выпал с 5-го этажа. Как позже сообщали в прокуратуре Заельцовского района со ссылкой на версию следствия, в потерпевшего стрелял собутыльник, он же вытолкнул раненого из окна. Сейчас это уголовное дело рассматривает Заельцовский районный суд Новосибирска.

Прочтений: 14263
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (58)58
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено