Завернули в ковёр и выкинули в окно: двух новосибирцев судят за расправу над приятелем

Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска

В Новосибирске начинается суд над двумя 45-летними мужчинами, которых обвиняют в избиении знакомого до смерти.







«От полученных травм потерпевший скончался, а сообщники поместили труп в ковёр, переместили его на балкон и сбросили с пятого этажа», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова со ссылкой на версию следствия.







Преступление произошло 25 сентября 2017 года в доме № 233/2 на улице Гоголя, куда все трое пришли в гости к общей знакомой. Как следует из материалов уголовного дела, ссора между гостями началась из-за того, что во время застолья потерпевший некорректно отозвался о хозяйке квартиры и ударил её. После этого двое других гостей набросились на него и начали бить. В ход пошли кулаки, табуретка и деревянная швабра, которая от удара сломалась.





Всего, по версии следствия, обвиняемые ударили оппонента не меньше 182 раз, в том числе не меньше 21 раза по голове. Продолжали бить его и тогда, когда мужчина обмяк и лежал на полу, уточнила Евгения Дампилова.







По её словам, завёрнутого в ковёр человека под окнами дома нашёл прохожий. «Шёл по улице, видит, ковёр лежит, свёрнутый в рулон. Ему стало интересно, что в рулоне лежит, он немножко развернул и обнаружил, что там тело», — добавила помощник прокурора.





Теперь обвиняемые пойдут под суд за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска Александр Губер утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.





Ранее, в феврале 2017 года, возле дома на Дуси Ковальчук нашли тело 22-летнего парня с огнестрельными ранениями, который выпал с 5-го этажа. Как позже сообщали в прокуратуре Заельцовского района со ссылкой на версию следствия, в потерпевшего стрелял собутыльник, он же вытолкнул раненого из окна. Сейчас это уголовное дело рассматривает Заельцовский районный суд Новосибирска.

