В Новосибирскую область идёт потепление до +13

Дневные температуры в регионе поднимутся до 13 градусов
Дневные температуры в регионе поднимутся до 13 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: погода в городе будет неустойчивой.


Согласно прогнозу, в Новосибирске ожидаются дождь, мокрый снег и гололёд.


«В ближайшие двое-трое суток территория Новосибирской области и окружающих регионов будет находиться под влиянием циклонической деятельности. Развитие и движение в нашем направлении волновых возмущений на фронтах. Поэтому погода будет, скорее всего, неустойчивой», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, минимальные температуры ночью ожидаются от –4 до +2 градусов, а по северо-западу при прояснениях до –10 градусов ночью. 


«Дневные температуры от +3 до +8 градусов, а по юго-востоку 12 апреля до 13 градусов тепла. 


Порывы ветра ожидаются в ближайшие трое суток до 17–20 метров в секунду», — добавил Ренад Ягудин.


Из-за весенней погоды в городе тает оставшийся снег, и дороги становятся непроходимыми, а иногда непроездными. Сегодня НГС ведёт онлайн-репортаж с дорог города, которые покрыты лужами, — посмотреть, какие части города уже залило, можно здесь.

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