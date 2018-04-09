В Новосибирске запели скворцы и коноплянки

Скворцы прилетели на дачи в районе Академгородка

Перелётные птицы продолжают возвращаться в Новосибирск с мест зимовки — на днях прилетели скворцы и белошапочные овсянки.







Особенно много скворцов орнитолог Алексей Яновский заметил на этих выходных на дачах в районе Академгородка.







«В связи с потеплением, довольно стойким, хоть и несильным, конечно, изменения в населении птиц, в численности видов, которые встречаются в Новосибирске и окрестностях, очень быстро нарастают. <…> Если 27 марта скворцов видели между Новосибирском и Ордынкой,





то теперь они уже на дачах в окрестностях Новосибирска поют, перелетают, даже начинают чистить скворечники, выбрасывать оттуда старую выстилку.





Вообще-то скворцы в конце марта — это обычная история, но нынче они немножко задержались в связи с не особенно теплой погодой», — пояснил Алексей Яновский.







По словам учёного, также он уже видел и слышал вернувшихся в Новосибирск певчих птиц коноплянок и белошапочных овсянок. Кроме того, в окрестностях города появились белые трясогузки, зяблики, чибисы. А в Ордынском, Искитимском районах и окрестностях Бердска очевидцы заметили жаворонков.







В этом году скворцы припозднились из-за не очень тёплой погоды





Ранее в Новосибирскую область вернулись грачи и серебристые чайки.





«Первая волна весенней миграции птиц связана со сходом снега и появлением проталин. <…> Вторая волна будет связана с вскрытием рек, с ледоходом на реках, таких как Иня, Бердь, малые реки Омь, Каргат, Чулым, Карасук, тогда <…> кроме гусей и лебедей которые сейчас появились в связи с проталинами, появится целый список уток — их порядка 20 видов. <…> Это будет буквально через неделю, если такая погода сохранится и реки начнут вскрываться. А следующая волна миграции, уже более теплолюбивых видов птиц, и пролёт северных популяций будут наблюдаться, когда вскроется Обское водохранилище и большие водоемы такие как озеро Чаны. Это происходит обычно в первой декаде, иногда задерживается, но чаще всего числа 10 мая уже и водохранилище, и озеро Чаны освобождаются ото льда», — добавил Алексей Яновский.