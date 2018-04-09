В Новосибирске запели скворцы и коноплянки

Скворцы прилетели на дачи в районе Академгородка
Скворцы прилетели на дачи в районе Академгородка

Перелётные птицы продолжают возвращаться в Новосибирск с мест зимовки — на днях прилетели скворцы и белошапочные овсянки.


Особенно много скворцов орнитолог Алексей Яновский заметил на этих выходных на дачах в районе Академгородка.


«В связи с потеплением, довольно стойким, хоть и несильным, конечно, изменения в населении птиц, в численности видов, которые встречаются в Новосибирске и окрестностях, очень быстро нарастают. <…> Если 27 марта скворцов видели между Новосибирском и Ордынкой, 


то теперь они уже на дачах в окрестностях Новосибирска поют, перелетают, даже начинают чистить скворечники, выбрасывать оттуда старую выстилку. 


Вообще-то скворцы в конце марта — это обычная история, но нынче они немножко задержались в связи с не особенно теплой погодой», — пояснил Алексей Яновский.


По словам учёного, также он уже видел и слышал вернувшихся в Новосибирск певчих птиц коноплянок и белошапочных овсянок. Кроме того, в окрестностях города появились белые трясогузки, зяблики, чибисы. А в Ордынском, Искитимском районах и окрестностях Бердска очевидцы заметили жаворонков.


В этом году скворцы припозднились из-за не очень тёплой погоды
В этом году скворцы припозднились из-за не очень тёплой погоды


Ранее в Новосибирскую область вернулись грачи и серебристые чайки.


«Первая волна весенней миграции птиц связана со сходом снега и появлением проталин. <…> Вторая волна будет связана с вскрытием рек, с ледоходом на реках, таких как Иня, Бердь, малые реки Омь, Каргат, Чулым, Карасук, тогда <…> кроме гусей и лебедей которые сейчас появились в связи с проталинами, появится целый список уток — их порядка 20 видов. <…> Это будет буквально через неделю, если такая погода сохранится и реки начнут вскрываться. А следующая волна миграции, уже более теплолюбивых видов птиц, и пролёт северных популяций будут наблюдаться, когда вскроется Обское водохранилище и большие водоемы такие как озеро Чаны. Это происходит обычно в первой декаде, иногда задерживается, но чаще всего числа 10 мая уже и водохранилище, и озеро Чаны освобождаются ото льда», — добавил Алексей Яновский.

Прочтений: 1685
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено