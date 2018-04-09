Новосибирские саблистки взяли золото чемпионата мира в Италии

Алина Михайлова (слева) и Валерия Кобзева (вторая справа) стали чемпионками мира
Алина Михайлова (слева) и Валерия Кобзева (вторая справа) стали чемпионками мира

Две саблистки из Новосибирска в составе сборной стали победителями среди юниоров на чемпионате мира в Италии. Также командное серебро в этой категории взял молодой новосибирский саблист.


Соревнования в Вероне шли со 2 апреля, накануне всех победителей наградили.


«В составе сборной России Анатолий Костенко занял второе место. В начале они выиграли Францию со счётом 45:44, затем сборную Англии 45:25, но в финале проиграли хозяевам турнира, команде Италии, 45:44. Девушки Алина Михайлова и Валерия Кобзева выиграли сборную Японии 45:38, затем сборную Кореи 45:35 и победили США 45:44», — рассказали об итогах турнира в Федерации фехтования Новосибирской области.


В команде юношей, кроме Анатолия, были Константин Лоханов из Саратовской области, Владислав Поздняков из Лобни и москвич Марк Степанов. А вместе с новосибирскими девушками выступали москвички Ольга Никитина и Евгения Подпаскова.


Анатолий Костенко (второй слева) стал серебряным призёром 
Анатолий Костенко (второй слева) стал серебряным призёром 


В личном зачёте новосибирским спортсменам не удалось побороться за призовые места. На сайте федерации уточняется, что россиянки стали чемпионками третий раз подряд.


Для новосибирских спортсменов начало апреля выдалось удачным: накануне олимпийский чемпион Роман Власов пополнил свою копилку наград ещё одной золотой медалью международного турнира.

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