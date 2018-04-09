Новосибирским спецназовцам дали новые броневики «Тайфун-К»

Новосибирский спецназ получил 8 новых бронемашин

Отряды спецназа Центрального военного округа, дислоцированные в Новосибирской области, получили новые бронеавтомобили «Тайфун-К».







«Эти броневики в 2017 году показали на армейских играх. Они приехали к нам совершенно недавно, всего их восемь штук», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.





По информации пресс-службы Центрального военного округа, в ближайшее время военные начнут тренировки — станут водить броневик по пересечённой местности и в разных погодных условиях. Кроме того, с помощью новой техники они отработают оборонительный бой, огонь в движении, спешивание и выход из окружения.





Броневик оснащён дистанционно управляемым боевым модулем





Справка: Бронеавтомобиль «Тайфун-К» предназначен для перевозки десанта, обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения калибром до 30 мм, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6*6, максимальная скорость 105 км/ч.





Бронеавтомобиль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия





В прошлом месяце соединения Ракетных войск стратегического назначения, расположенные в Новосибирской области, получили ракетные комплексы «Ярс».