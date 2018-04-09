Трамвай № 13 сошёл с рельсов за оперным театром: собирается пробка

Происшествие случилось на разворотном кольце за оперным театром

Утром 9 апреля трамваи № 13 встали в пробку за оперным театром из-за того, что один из них сошёл с рельсов.





Фотографии с места происшествия в редакцию НГС прислал читатель. По его наблюдениям, вагон сошёл с рельсов на разворотном кольце возле хореографического училища, из-за этого трамвайное движение остановилось. На место приехала машина техпомощи.





«Там сход, ждите. Поднимут вагон, и пойдёт движение», — сообщили в диспетчерской филиала № 5 «Правобережный трамвайный» МКП «Горэлектротранспорт», куда корреспондент НГС позвонила как пассажир.





Судя по данным сайта ЦУГАЭТ, всего к половине одиннадцатого утра на участке за оперным театром скопилось восемь трамваев. Как уточнил очевидец, в их числе оказался и вагон с оригинальными граффити, который вышел на линию сегодня утром.





Движение трамваев в сторону Орджоникидзе остановилось





В пробке застряли несколько трамваев





Застрял в этой пробке и трамвай с граффити





Техническая служба ставит трамвай на рельсы



