Трамвай № 13 сошёл с рельсов за оперным театром: собирается пробка
Утром 9 апреля трамваи № 13 встали в пробку за оперным театром из-за того, что один из них сошёл с рельсов.
Фотографии с места происшествия в редакцию НГС прислал читатель. По его наблюдениям, вагон сошёл с рельсов на разворотном кольце возле хореографического училища, из-за этого трамвайное движение остановилось. На место приехала машина техпомощи.
«Там сход, ждите. Поднимут вагон, и пойдёт движение», — сообщили в диспетчерской филиала
Судя по данным сайта ЦУГАЭТ, всего к половине одиннадцатого утра на участке за оперным театром скопилось восемь трамваев. Как уточнил очевидец, в их числе оказался и вагон с оригинальными граффити, который вышел на линию сегодня утром.
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Ольга Хмелевская
Фото очевидца, скриншот maps.nskgortrans.ru