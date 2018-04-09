Море вместо дорог: Новосибирск залило талой водой

Огромная лужа возле проезда Энергетиков на пути от «Ленты»

В Новосибирске установилась весенняя погода — в городе тает оставшийся снег и дороги становятся непроходимыми, а иногда непроездными.





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В селе Толмачёво на улице Александра Невского









Лужи на улице Николая Островского, 120. Фото Ольги Бурлаковой





Лужи на улице Николая Островского, 120. Фото Ольги Бурлаковой





Лужи на улице Николая Островского, 120. Фото Ольги Бурлаковой





Лужи на Котовского. Фото Густаво Зырянова





Лужи на Котовского. Фото Густаво Зырянова





Лужи на Линейной. Фото Густаво Зырянова





Лужи на Линейной. Фото Густаво Зырянова









Вот такое море в Кировском районе на Палласа





«Огромная лужа на улице Татьяны Снежиной, к частному сектору люди идут по бордюру», — жалуется читатель





Под Новосибирском тоже не весело. Фото из посёлка «Близкий» в Каменке





Возле Кировского районного суда разлилось целое озеро.



«В Кировском районе города Новосибирска между зданиями Сибиряков-Гвардейцев, 56 (Кировский районный суд) и Сибиряков-Гвардейцев, 56 к1 из-за неубранного снега образовалось огромная лужа глубиной около 20–30 см. Затопило практически всю дорогу и парковку. Снимал видео сегодня утром, чуть не застрял, когда выезжал. Подал жалобы мэру, губернатору, прокурору НСО и всем советую поступить так же», — рассказал НГС очевидец







«Улица Связистов (от 13-го до 15-го дома в основном), каждый год весной и осенью одно и то же: много глубоких ям, затопление проезжей части, машины объезжают лужу по тротуару. Тротуар в грязи и пешеходы. Стоят знаки "Дорожные работы", один уже больше недели, а второй появился на днях, за ним приоткрыт люк», — рассказывает один из наших читателей





Перекрёсток Рельсовой и Линейной



