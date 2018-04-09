Море вместо дорог: Новосибирск залило талой водой

В Новосибирске установилась весенняя погода — в городе тает оставшийся снег и дороги становятся непроходимыми, а иногда непроездными.
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Елена Громкова Фото автора (1), Густаво Зырянова, Ольги Бурлаковой, читателей НГС Видео читателя НГС