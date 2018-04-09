Грузовик и Toyota Corolla не поделили перекрёсток на трассе: пострадали два человека

Авария произошла на пересечении трассы со второстепенной дорогой, ведущей от станции Восточная
Авария произошла на пересечении трассы со второстепенной дорогой, ведущей от станции Восточная

Вечером 8 апреля Toyota Corolla и грузовик сошлись в ДТП на трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий.


«Два человека пострадали», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня.


Авария случилась в 21:40 на 37-м километре автодороги К-19Р в Тогучинском районе. Как рассказали в автоинспекции, 30-летний водитель «Тойоты» выезжал на трассу по второстепенной дороге со стороны железнодорожной станции Восточная. 


На перекрёстке он не уступил дорогу грузовику Scania с прицепом «Тонар», который ехал по Ленинск-Кузнецкой трассе со стороны Новосибирска.


В столкновении пострадали водитель «Тойоты» и его 30-летняя пассажирка: у обоих ушибы грудной клетки, а у женщины ещё и черепно-мозговая травма. 


Неделю назад три человека пострадали в аварии с грузовой «Газелью» и «Тойотой Марк 2» на Чуйском тракте в Новосибирской области. Всех их увезли в больницу.

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