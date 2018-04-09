Пробка во все стороны: на площади Труда погасли светофоры

Из-за неработающего светофора начала скапливаться пробка
Из-за неработающего светофора начала скапливаться пробка

Утром 9 апреля на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска вышел из строя светофор — из-за этого начала скапливаться пробка.


В диспетчерской Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.


В диспетчерской СМЭУ срок отключения назвать не смогли. «Светофоры не работают. Сегодня будет перетяжка кабеля там», — сообщили в диспетчерской СМЭУ.


Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, светофор на этом перекрёстке перестал работать в 6:58. Из-за сбоя на дороге движение значительно затруднено, скорость движения на этом участке дороги не превышает 7 км/ч.


Пробка во все стороны: на площади Труда погасли светофоры


Один из последних сбоев в работе светофоров был в конце прошлого года: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на Северном спуске, Немировича-Данченко и Таймырской.

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