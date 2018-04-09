Видео: медсестра одной из новосибирских больниц жестоко обращается с младенцем-отказником

По словам Кристины, врачи пытались отговорить её родственницу обнародовать видео 
По словам Кристины, врачи пытались отговорить её родственницу обнародовать видео 

В сети появились шокирующие видеокадры, на которых якобы запечатлена медсестра Детской городской клинической больницы №4, жестоко обращающаяся с младенцем из палаты для отказников.


На видеозаписи видно, как некая женщина с силой кидает ребёнка на кровать. Редакции НГС удалось выйти на родственницу автора видео.


«Это моя сноха, зовут её Татьяна. Она вместе со своим грудным ребёнком лежит сейчас в этой больнице с двусторонней пневмонией. В шесть часов вечера примерно они вышли в коридор делать ингаляцию. Получается, где она сидела в коридоре, оттуда она и снимала видео. Она увидела, как обращаются с ребёнком. Сначала её это повергло в шок. <…> Это хорошо она додумалась снять на видео», — рассказывает Кристина.



По словам собеседницы издания, медработники попытались отговорить женщину от обнародования видео.


«<…> Она вначале подошла к врачам, сказала об этом, показала видео. На что они сказали: не вздумайте даже куда-то это показывать, потому что это уголовно наказуемо. <…> Они сказали, что в понедельник на пятиминутке мы решим, что будет. Сегодня приходил главный врач, по-моему, к ней, и разговаривал по этому поводу. Попросил показать видео — она ему показала. Он сказал, что, да, это ужасно, мы будем разбираться, мы будем решать эту проблему», — дополняет свой рассказ женщина.


В ходе беседы Кристина пояснила, что ей самой приходилось ухаживать за детьми-отказниками из-за равнодушия персонала больницы.


«<…> Я сама так лежала с ребёнком в этой больнице и сама видела отношения там к детям. К грудным деткам, они плачут, хотят кушать, на них внимание вообще не обращают. Я понимаю, что детдомовские дети, нельзя им много внимание уделять, чтобы не привыкали, но не настолько, что они прям плачут прям навзрыд. Они им бутылочку прям воткнут в рот, тряпочку какую-нибудь подстелят, чтобы бутылочка не падала, и уходят. Неизвестно — может, ребёнок захлебнется этой бутылочкой. Я сама лично подходила и кормила ребятишек, потому что они плакали, теряли эту бутылочку. Но это было в 2014 году», — рассказывает собеседница НГС.


Редакции не удалось подтвердить подлинность видео у руководства больницы. НГС следит за развитием событий.


Новосибирские больницы уже не первый раз попадают в поле зрения журналистов и пользователей Всемирной паутины. В середине марта стало известно, что в новосибирской городской клинической больнице №25 умерла роженица и её ребёнок. В начале апреля в память об Анастасии Бровкиной прошёл траурный митинг.

Прочтений: 622
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено