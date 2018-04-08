В Новосибирской области кран упал на недостроенный дом

Несколько домов застройщик успел сдать. Потом, по его словам, в ситуацию вмешались некая группа лиц

Вчера вечером в Новосибирской области кран упал на недостроеное здание.







Инцидент произошел в микрорайоне «Солнечный» (село Новолуговое, НСО).







«Кран упал на жилой дом в строящемся микрорайоне Солнечное данный дом был практически готов но строительство дома стоит уже долгое время. Застройщик «ЗАО Солнечное», я являюсь дольщиком. Директор ЗАО "Солнечное" Муругов Максим Олегович обещал построить дом в 2014, но данный момент дом не сдан — построены только 3 дома, 2 стоят в стадии долгостроя», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «Вконтакте» Роман Радченко, один из дольщиков.







В беседе с редакцией портала Максим Муругов подтвердил, что кран упал на здание.







«<…> Строительство не завершено. Идет управляемое банкротство застройщика. Стройплощадка разграблена, всё брошено. Гениальный директор находится в розыске, Пирожков. Документы находятся в правоохранительных органах», — рассказал Максим Муругов.







По словам собеседника издания, называть его виновников столь долгого строительства нельзя — он сам пострадал от действий определенной группы лиц.







«<…> Я бывший директор и учредитель [застройщик]. В 2015 году группа лиц представилась инвесторами, захотела вложить денежные средства в строительную организацию, но не вложила ни рубля, присвоила себе акции, фальсифицировали собрание акционеров, отстранили генерального директора, то есть меня, и после этого вывела денежные средства из земельных участков», — подчеркивает Муругов.







В настоящий момент в микрорайоне «Солнечный» недостроенными остаются несколько домов — строительный кран упал как раз на один из них.







Напомним, в августе прошлого года на стройплощадке на окраине Новосибирска упал на бок 22-тонный кран. По словам очевидца события, всему виной стал перегруз.

