В Новосибирской области кран упал на недостроенный дом

Несколько домов застройщик успел сдать. Потом, по его словам, в ситуацию вмешались некая группа лиц  
Несколько домов застройщик успел сдать. Потом, по его словам, в ситуацию вмешались некая группа лиц  

Вчера вечером в Новосибирской области кран упал на недостроеное здание.


Инцидент произошел в микрорайоне «Солнечный» (село Новолуговое, НСО).


«Кран упал на жилой дом в строящемся микрорайоне Солнечное данный дом был практически готов но строительство дома стоит уже долгое время. Застройщик «ЗАО Солнечное», я являюсь дольщиком. Директор ЗАО "Солнечное" Муругов Максим Олегович обещал построить дом в 2014, но данный момент дом не сдан — построены только 3 дома, 2 стоят в стадии долгостроя», — рассказал корреспонденту НГС в социальной сети «Вконтакте» Роман Радченко, один из дольщиков.


В беседе с редакцией портала Максим Муругов подтвердил, что кран упал на здание.


«<…> Строительство не завершено. Идет управляемое банкротство застройщика. Стройплощадка разграблена, всё брошено. Гениальный директор находится в розыске, Пирожков. Документы находятся в правоохранительных органах», — рассказал Максим Муругов.


По словам собеседника издания, называть его виновников столь долгого строительства нельзя — он сам пострадал от действий определенной группы лиц.


«<…> Я бывший директор и учредитель [застройщик]. В 2015 году группа лиц представилась инвесторами, захотела вложить денежные средства в строительную организацию, но не вложила ни рубля, присвоила себе акции, фальсифицировали собрание акционеров, отстранили генерального директора, то есть меня, и после этого вывела денежные средства из земельных участков», — подчеркивает Муругов.


В настоящий момент в микрорайоне «Солнечный» недостроенными остаются несколько домов — строительный кран упал как раз на один из них.


Напомним, в августе прошлого года на стройплощадке на окраине Новосибирска упал на бок 22-тонный кран. По словам очевидца события, всему виной стал перегруз.

Прочтений: 4157
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено