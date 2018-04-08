Водитель «Хонды» попытался обогнать автобус и попал в ДТП

Авария произошла около двух часов дня

Сегодня днём в Калининском районе в столкновении сошлись автомобили Honda Fit и Renault Logan.







Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Honda Fit двигалась по улице Краузе со стороны Кочубея в сторону Земнухова. Renault двигался во встречном направлении.







«Honda Fit начала обгонять автобус по встречной полосе и не увидела встречный автомобиль Renault, что привело к столкновению», — рассказывают аварийные комиссары.







По данным «Автоспаса», в аварии никто не пострадал.







Несколько дней назад водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Ist. ДТП произошло в Первомайском районе.

