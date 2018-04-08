Водитель «Хонды» попытался обогнать автобус и попал в ДТП
Сегодня днём в Калининском районе в столкновении сошлись автомобили Honda Fit и Renault Logan.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас» Новосибирск, Honda Fit двигалась по улице Краузе со стороны Кочубея в сторону Земнухова. Renault двигался во встречном направлении.
«Honda Fit начала обгонять автобус по встречной полосе и не увидела встречный автомобиль Renault, что привело к столкновению», — рассказывают аварийные комиссары.
По данным «Автоспаса», в аварии никто не пострадал.
Несколько дней назад водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Ist. ДТП произошло в Первомайском районе.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/avtospasrus