Роман Власов взял золото на турнире в Эстонии

Роман Власов (в центре) сейчас готовится к чемпионату Европы
Роман Власов (в центре) сейчас готовится к чемпионату Европы

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов стал победителем международного турнира «Мемориал Палусалу», который прошёл в эти выходные в эстонском Таллине. Новосибирец провел пять поединков, все завершил досрочно с одинаковым счетом 9:0, сообщает федерация спортивной борьбы России.


«Ту нагрузку, которая должна была быть на этом турнире, получил. Была задача пробороться, почувствовать ковёр перед чемпионатом Европы — он состоится через три недели в Дагестане. Это очень почётно, сейчас есть увренность, что всё делаю правильно, но есть и возможность ещё и что-то исправить. Результатом я, мой тренер и команда довольны. Идём дальше, остался один заключительный сбор, который будет через неделю, а там финишная прямая на чемпионат», — рассказал корреспонденту НГС Роман Власов.


В финале Роман Власов встретился со шведским спортсменом Алексом Кессидисом.

Роман Власов — борец греко-римского стиля, выступает в весе до 77 килограмм, победитель Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В конце прошлого года спортсмен стал победители клубного чемпионата мира по греко-римской борьбе в составе иранского клуба «Бимеха Рази».

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