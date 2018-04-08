На «Золотой Ниве» нашли мёртвого младенца
Утром 8 апреля в Октябрьском районе Новосибирска на улице обнаружили тело младенца — личность ребёнка пока неизвестна.
«В 8 часов утра было обнаружение, в полицию поступало сообщение, на место выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета. Устанавливается личность», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В пресс-службе полиции сообщили, что ребёнка нашли по адресу Бориса Богаткова, 212. Это микрорайон «Золотая Нива».
«Следственным отделом по Октябрьскому району организованна уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения замёрзшего тела младенца. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснили в следственном управлении СК РФ по НСО. Младенца нашёл местный житель, который гулял с собакой.
По информации источника в правоохранительных органах, ребёнка отправили на экспертизу вместе с куском снега: возраст и пол пока определить невозможно.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой