На «Золотой Ниве» нашли мёртвого младенца

Младенца нашли замёрзшим в снегу

Утром 8 апреля в Октябрьском районе Новосибирска на улице обнаружили тело младенца — личность ребёнка пока неизвестна.





«В 8 часов утра было обнаружение, в полицию поступало сообщение, на место выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета. Устанавливается личность», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





В пресс-службе полиции сообщили, что ребёнка нашли по адресу Бориса Богаткова, 212. Это микрорайон «Золотая Нива».







«Следственным отделом по Октябрьскому району организованна уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения замёрзшего тела младенца. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснили в следственном управлении СК РФ по НСО. Младенца нашёл местный житель, который гулял с собакой.





По информации источника в правоохранительных органах, ребёнка отправили на экспертизу вместе с куском снега: возраст и пол пока определить невозможно.