Спасатели расчистили заторы на Галущака: Новосибирск защищают от затопления

Спасатели расчистили заторы на Галущака: Новосибирск защищают от затопления

В Новосибирске муниципальные спасатели начали ездить по городу и проверять состояние малых рек — они уже расчистили коллектор на 1-й Ельцовке.


«Вчера мы выезжали в первый раз в этом году», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По его словам, спасатели проверяют потенциально опасные места по выходным дням и ночью. В будние дни этим занимаются сотрудники районных отделов ГО И ЧС.


Вчера, 7 апреля, спасатели проехались по двум противопаводковым маршрутам.


«Противопаводковый маршрут № 1. Осмотрены улицы Галущака, Народная, Д.Давыдова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Пойменная, Есенина, Лежена. 


На улице Галущака устранены небольшие заторы. Пропускная способность обеспечена. Большого объёма воды нет», — отмечается в сводке спасателей.


Второй противопаводковый маршрут проходил возле реки Тула в районе посёлка 8 Марта. Здесь спасатели осмотрели улицы Петухова, Беловежская, Ватутина. «Противопаводковые мероприятия проведены. Коллектора чистые. Пропускная способность обеспечена», — говорится в сводке МАСС.


«В этих маршрутах есть места, где малые реки Новосибирска, которые идут по территории, впадают в коллектора. На входе этих коллекторов стоят решётки, улавливающие, для мусора, особенно крупногабаритного», — пояснил Фокин.


Он добавил, что в поймах этих рек живут в основном жители частного сектора. Они выкидывают на улицу бытовой мусор, который во время таяния снега попадет в воду.


«Соответственно, когда много мусора, происходит заторная ситуация, накопление воды — в результате подтопление этого частного жилого фонда. Спасатели выезжают и смотрят — если есть угроза и создалась заторная ситуация, то крупногабаритный мусор в виде диванов, покрышек других каких-то объектов, они вытаскивают», — заключил Фокин.


Новосибирск начал готовиться к паводку ещё зимой — в конце февраля об этом рассказывал заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин.


«Городская система к этому мероприятию готовится. Производится вывоз снега, снос снега с крыш, промывка ливневой канализации. На сегодняшний день промыто уже более 15 км ливневой канализации. Но это я говорю о самых проблемных местах, которые готовятся к паводку», — отмечал тогда Сафиуллин.

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