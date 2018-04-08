По Красному проспекту прошло шествие с иконами и шарами

Днём 8 апреля новосибирцы вышли на Крестный ход в центр города — они прошли по Красному проспекту от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.





Свое шествие верующие начали в 12 часов. С этого времени на три часа ограничили движение транспорта в центре.





Религиозное шествие посвятили празднику православной Пасхи









Участники хода несли не только иконы, но и шарики с буквами ХВ — «Христос воскресе»





Также в руках у идущих были яйца и куличи





Шествие сопровождала полиция





У часовни святителю Николаю Чудотворцу прошёл Пасхальный молебен





Также в колонне ехала звонница









По традиции, в шествии приняли участие духовенство храмов города, а также представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся новосибирских духовных школ, вузов города, певчие и миряне, сообщает Новосибирская митрополия





От Вознесенского кафедрального собора люди шли до собора Александра Невского



