По Красному проспекту прошло шествие с иконами и шарами
Днём 8 апреля новосибирцы вышли на Крестный ход в центр города — они прошли по Красному проспекту от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.
Свое шествие верующие начали в 12 часов. С этого времени на три часа ограничили движение транспорта в центре.
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Елена Громкова
Фото и видео Густаво Зырянова