По Красному проспекту прошло шествие с иконами и шарами

Днём 8 апреля новосибирцы вышли на Крестный ход в центр города — они прошли по Красному проспекту от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского.


Свое шествие верующие начали в 12 часов. С этого времени на три часа ограничили движение транспорта в центре


Религиозное шествие посвятили празднику православной Пасхи
Религиозное шествие посвятили празднику православной Пасхи



Участники хода несли не только иконы, но и шарики с буквами ХВ — «Христос воскресе»
Участники хода несли не только иконы, но и шарики с буквами ХВ — «Христос воскресе»


Также в руках у идущих были яйца и куличи
Также в руках у идущих были яйца и куличи


Шествие сопровождала полиция
Шествие сопровождала полиция


У часовни святителю Николаю Чудотворцу прошёл Пасхальный молебен
У часовни святителю Николаю Чудотворцу прошёл Пасхальный молебен


Также в колонне ехала звонница
Также в колонне ехала звонница


По Красному проспекту прошло шествие с иконами и шарами


По традиции, в шествии приняли  участие духовенство храмов города, а также представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся новосибирских духовных школ, вузов города, певчие и миряне, сообщает Новосибирская митрополия
По традиции, в шествии приняли  участие духовенство храмов города, а также представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся новосибирских духовных школ, вузов города, певчие и миряне, сообщает Новосибирская митрополия


От Вознесенского кафедрального собора люди шли до собора Александра Невского
От Вознесенского кафедрального собора люди шли до собора Александра Невского


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