На пожаре возле Димитровского моста погиб человек
В полиции Новосибирска рассказали о последствиях пожара возле Димитровского моста, который случился утром 8 апреля.
«Информация о пожаре в полицию поступила в 10:45. Пожар произошёл по адресу Яринская, 27/2. После локализации пожара обнаружен труп мужчины — проживал там же. Личность установлена, сейчас на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Больше пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
По предварительным данным, криминала в произошедшем не было.
По информации ГУ МЧС по НСО, на улице Яринской горел частный дом на двух хозяев. Дым от пожара был виден из разных частей города.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС