На улице Бориса Богаткова начали стройку на тротуаре

Деревья вырубили примерно за 5 дней

В Новосибирске перед 9-этажкой на улице Бориса Богаткова, 199 вырубили деревья и начали огораживать территорию под стройку.







О будущей стройке в редакцию НГС написали местные жители: 7 апреля они вызвали на площадку полицию, чтобы проверить законность работ, и написали заявление на имя начальника местного отделения полиции с требованием остановить стройку и наказать тех, кто уничтожил деревья.







По их словам, все деревья (примерно с десяток берёз и несколько клёнов) на небольшом участке перед домом вырубили примерно за 5 дней, в субботу строители уже установили металлические опоры для будущего ограждения стройки — они проходят поперёк тротуара, который ведёт к пешеходному переходу через улицу Богаткова, и заканчиваются на газоне примерно в полуметре от ограждения дороги.







«Вот где снег растаял — теплотрасса. А там три колодца, здесь камера. Как они будут здесь строить? Говорят, что будут переносить магистраль, но как это возможно? — недоумевает жительница дома № 165 Ольга Георгиевна. — <...> А если они будут переносить магистраль, мы же можем остаться на всё лето без горячей воды — вот что ужасно».







По словам её соседки из дома № 199 Нины Школдиной, их дом изначально планировался на огороженном сегодня участке, но тогда строить его здесь запретили из-за проходящих под ним коммуникаций.







Оборудовать здесь хоккейную площадку, по словам жителя дома № 173 Леонида Лапытова, тоже оказалось нельзя. «Этот дом (№ 199) будет закрыт окончательно, забор ставят поперёк тротуара. Это какой-то космический беспредел», — возмутился мужчина.





Площадь участка — 2,22 тысячи кв. м. По документам мэрии, разрешение на строительство на нём было выдано в октябре 2014 года компании «Пирамида» — здесь планировали построить 5-этажное административное здание площадью 487,84 кв. м. В сентябре 2015 года застройщику разрешили отклониться от предельных параметров строительства, уменьшив отступ от двух границ участка с 3 до 0 м. По информации местных жителей, планы изменились — теперь здесь должен вырасти торгово-развлекательный центр.







На огороженной площадке довольно большой перепад высот, и верхняя часть с газонами и тротуаром, которую также огородили металлическими столбиками, по публичной кадастровой карте относится к территории общего пользования. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой сообщить, получила ли компания «Пирамида» в своё пользование и эту землю.





Столбики для будущего ограждения поставили на тротуаре





Рядом с будущей стройкой тротуар уже несколько лет перегорожен строительным забором, за которым стоит одноэтажный торговый павильон. По материалам арбитражного суда, в 2011 году мэрия пыталась признать постройку самовольной и обязать застройщика её снести, но проиграла. Ответчиком выступала также компания «Пирамида».







Согласно материалам дела, компания «Пирамида» арендовала участок у наследников его бывшего владельца, Чалова П.А., Чаловой Л.П. и Чаловой Л.А., с уже построенным павильоном и планировала реконструировать его в 3-этажное торгово-офисное здание — это было оговорено в дополнительных соглашениях к договору аренды.







По данным «СПАРК», основным владельцем компании «Пирамида» сегодня является Лариса Чалова. 10% компании делят между собой Сергей Костенко и АН «ПТК-30». Связаться с представителями компании к моменту публикации новости корреспонденту НГС не удалось.







Ранее жители Нижней Ельцовки выступили против застройки в своём микрорайоне — они вышли с пикетом к мэрии, требуя не допустить застройку поймы реки Ельцовки.

