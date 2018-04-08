На улице Бориса Богаткова начали стройку на тротуаре

Деревья вырубили примерно за 5 дней
Деревья вырубили примерно за 5 дней

В Новосибирске перед 9-этажкой на улице Бориса Богаткова, 199 вырубили деревья и начали огораживать территорию под стройку.


О будущей стройке в редакцию НГС написали местные жители: 7 апреля они вызвали на площадку полицию, чтобы проверить законность работ, и написали заявление на имя начальника местного отделения полиции с требованием остановить стройку и наказать тех, кто уничтожил деревья.


По их словам, все деревья (примерно с десяток берёз и несколько клёнов) на небольшом участке перед домом вырубили примерно за 5 дней, в субботу строители уже установили металлические опоры для будущего ограждения стройки — они проходят поперёк тротуара, который ведёт к пешеходному переходу через улицу Богаткова, и заканчиваются на газоне примерно в полуметре от ограждения дороги.


«Вот где снег растаял — теплотрасса. А там три колодца, здесь камера. Как они будут здесь строить? Говорят, что будут переносить магистраль, но как это возможно? — недоумевает жительница дома № 165 Ольга Георгиевна. — <...> А если они будут переносить магистраль, мы же можем остаться на всё лето без горячей воды — вот что ужасно».


По словам её соседки из дома № 199 Нины Школдиной, их дом изначально планировался на огороженном сегодня участке, но тогда строить его здесь запретили из-за проходящих под ним коммуникаций.


Оборудовать здесь хоккейную площадку, по словам жителя дома № 173 Леонида Лапытова, тоже оказалось нельзя. «Этот дом (№ 199) будет закрыт окончательно, забор ставят поперёк тротуара. Это какой-то космический беспредел», — возмутился мужчина.


Площадь участка — 2,22 тысячи кв. м. По документам мэрии, разрешение на строительство на нём было выдано в октябре 2014 года компании «Пирамида» — здесь планировали построить 5-этажное административное здание площадью 487,84 кв. м. В сентябре 2015 года застройщику разрешили отклониться от предельных параметров строительства, уменьшив отступ от двух границ участка с 3 до 0 м. По информации местных жителей, планы изменились — теперь здесь должен вырасти торгово-развлекательный центр.


На огороженной площадке довольно большой перепад высот, и верхняя часть с газонами и тротуаром, которую также огородили металлическими столбиками, по публичной кадастровой карте относится к территории общего пользования. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой сообщить, получила ли компания «Пирамида» в своё пользование и эту землю.


Столбики для будущего ограждения поставили на тротуаре
Столбики для будущего ограждения поставили на тротуаре


Рядом с будущей стройкой тротуар уже несколько лет перегорожен строительным забором, за которым стоит одноэтажный торговый павильон. По материалам арбитражного суда, в 2011 году мэрия пыталась признать постройку самовольной и обязать застройщика её снести, но проиграла. Ответчиком выступала также компания «Пирамида».


Согласно материалам дела, компания «Пирамида» арендовала участок у наследников его бывшего владельца, Чалова П.А., Чаловой Л.П. и Чаловой Л.А., с уже построенным павильоном и планировала реконструировать его в 3-этажное торгово-офисное здание — это было оговорено в дополнительных соглашениях к договору аренды.


По данным «СПАРК», основным владельцем компании «Пирамида» сегодня является Лариса Чалова. 10% компании делят между собой Сергей Костенко и АН «ПТК-30». Связаться с представителями компании к моменту публикации новости корреспонденту НГС не удалось.


Ранее жители Нижней Ельцовки выступили против застройки в своём микрорайоне — они вышли с пикетом к мэрии, требуя не допустить застройку поймы реки Ельцовки

Прочтений: 3500
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено