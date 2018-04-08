Покрасили яйца и купили куличи: новосибирцы показывают, как подготовились к Пасхе

Обычно новосибирцы яйца красят самостоятельно, а пасхальные куличи покупают
Обычно новосибирцы яйца красят самостоятельно, а пасхальные куличи покупают

Новосибирцы приготовились отмечать православную Пасху — к сегодняшнему дню они купили куличи и покрасили яйца.


Также новосибирцы поспешили показать, как отмечают праздник в соцсетях. НГС предлагает читателям сегодня присылать в редакцию фотографии с пасхальными атрибутами.


Ждём ваши снимки через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 


Новосибирцы начали отмечать Пасху еще ночью — они ходили на богослужение в храмы. А сейчас в городе уже начался Крёстный ход — фотографии с этого мероприятия НГС опубликует позже.


Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС



Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


Фото читательницы НГС
Фото читательницы НГС


Вот такие весёлые ребята получились у наших читателей
Вот такие весёлые ребята получились у наших читателей



«Здравствуйте, с праздником! Всё просто, зеленка и луковая шелуха)))», — пишет нам читательница
«Здравствуйте, с праздником! Всё просто, зеленка и луковая шелуха)))», — пишет нам читательница



Фотографии можно присылать нам и через нашу группу «ВКонтакте» . Так сделала одна из читательниц, рассказав, что покрасила «яйца драконов»
Фотографии можно присылать нам и через нашу группу «ВКонтакте». Так сделала одна из читательниц, рассказав, что покрасила «яйца драконов»



Первая читательница, откликнувшаяся на призыв слать фото, поделилась очень нежным снимком
Первая читательница, откликнувшаяся на призыв слать фото, поделилась очень нежным снимком


А этим снимком с редакцией НГС читатель поделился ещё накануне
А этим снимком с редакцией НГС читатель поделился ещё накануне


Христос Воскрес!!!🌼

Публикация от Анна Кипарисова (@kiparisova_a)


Христос Воскресе🙏🏻

Публикация от Екатерина Полежаева (@kate_kater1n)


Христос воскрес🥚

Публикация от Daria Nikiforova (@niki_danr)


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