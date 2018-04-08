Покрасили яйца и купили куличи: новосибирцы показывают, как подготовились к Пасхе

Обычно новосибирцы яйца красят самостоятельно, а пасхальные куличи покупают

Новосибирцы приготовились отмечать православную Пасху — к сегодняшнему дню они купили куличи и покрасили яйца.





Также новосибирцы поспешили показать, как отмечают праздник в соцсетях. НГС предлагает читателям сегодня присылать в редакцию фотографии с пасхальными атрибутами.





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Новосибирцы начали отмечать Пасху еще ночью — они ходили на богослужение в храмы. А сейчас в городе уже начался Крёстный ход — фотографии с этого мероприятия НГС опубликует позже.





Фото читательницы НГС





Фото читателя НГС





Фото читателя НГС









Фото читательницы НГС





Фото читательницы НГС





Вот такие весёлые ребята получились у наших читателей









«Здравствуйте, с праздником! Всё просто, зеленка и луковая шелуха)))», — пишет нам читательница









Фотографии можно присылать нам и через нашу группу «ВКонтакте». Так сделала одна из читательниц, рассказав, что покрасила «яйца драконов»









Первая читательница, откликнувшаяся на призыв слать фото, поделилась очень нежным снимком





А этим снимком с редакцией НГС читатель поделился ещё накануне





Христос Воскрес!!!🌼 Публикация от Анна Кипарисова (@kiparisova_a) 7 Апр 2018 в 10:06 PDT





Христос Воскресе🙏🏻 Публикация от Екатерина Полежаева (@kate_kater1n) 7 Апр 2018 в 10:04 PDT





Христос воскрес🥚 Публикация от Daria Nikiforova (@niki_danr) 7 Апр 2018 в 10:03 PDT



