Возле Димитровского моста со стороны аквапарка поднялся чёрный столб дыма

Утром 8 апреля на левом берегу Новосибирска возле Димитровского моста начался пожар.


Очевидцы сообщают, что пожар произошёл рядом с аквапарком.


НГС выясняет подробности.


Фото снято со стороны Шевченко, 15
Фото снято со стороны Шевченко, 15


Фото снято со стороны Шевченко, 15
Фото снято со стороны Шевченко, 15


Вид на пожар со стороны Сухарной
Вид на пожар со стороны Сухарной



Снято со стороны Планировочной, 58
Снято со стороны Планировочной, 58


Вид на пожар со стороны Владимировской
Вид на пожар со стороны Владимировской


На этой неделе НГС рассказывал о другом пожаре, из-за которого над городом поднимался столб дыма — на Ипподромской горел частный дом

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