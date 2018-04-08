Возле Димитровского моста со стороны аквапарка поднялся чёрный столб дыма
Утром 8 апреля на левом берегу Новосибирска возле Димитровского моста начался пожар.
Очевидцы сообщают, что пожар произошёл рядом с аквапарком.
НГС выясняет подробности.
На этой неделе НГС рассказывал о другом пожаре, из-за которого над городом поднимался столб дыма — на Ипподромской горел частный дом
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Елена Громкова
Фото Даниила Шляйферта (1,2), читателей НГС (3,4)