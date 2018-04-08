Фото: новосибирцы провели Пасхальную ночь в храме

В ночь на 8 апреля в храмах Новосибирска прошли пасхальные службы — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.


Храм расположен на Затулинском жилмассиве в Кировском районе
Храм расположен на Затулинском жилмассиве в Кировском районе


Праздник Пасхи установлен в честь Воскресения Иисуса Христа
Праздник Пасхи установлен в честь Воскресения Иисуса Христа


На службу в Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы пришли несколько сотен новосибирцев
На службу в Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы пришли несколько сотен новосибирцев


Во время службы верующие зажигали свечи
Во время службы верующие зажигали свечи


Фото: новосибирцы провели Пасхальную ночь в храме


Днём в центре Новосибирска пройдёт Крестный ход, он начнётся в 12 часов у Вознесенского кафедрального собора
Днём в центре Новосибирска пройдёт Крестный ход, он начнётся в 12 часов у Вознесенского кафедрального собора


Утром возле храма освящали крашеные яйца и куличи
Утром возле храма освящали крашеные яйца и куличи


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