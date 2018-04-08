Фото: новосибирцы провели Пасхальную ночь в храме
В ночь на 8 апреля в храмах Новосибирска прошли пасхальные службы — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.
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Елена Громкова
Фото Алексея Иванова