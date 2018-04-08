Паводок: приток воды в Новосибирское водохранилище может превысить норму на 10%

Обское море зимой

В нескольких регионах России уже подтоплено 745 домов в 91 населенном пункте. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба МЧС РФ.

На сегодняшний день по информации МЧС, из зон подтопления переселено 222 человека, из которых 39 находится в пунктах временного размещения. К ликвидации последствий паводка в России уже привлечено около 3,4 тысяч человек и более 1100 единиц техники.





В Новосибирское водохранилище приток воды может составить около 110% от нормы. Об этом еще в начале февраля говорили специалисты на совещании у полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло. Там так же говорилось о том, что в Новосибирске готовы такому развитию событий и уже проводят всевозможные превентивные мероприятия.



