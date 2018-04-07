Последний снег, он трудный самый: сотня новосибирцев открыли беговой сезон

Елена Рухляда. Красиво бежит!

Сегодня, во Всемирный День здоровья, в Новосибирске состоялся весенний праздник бега «Привет, Апрель».





Мероприятие прошло в Заельцовском парке на территории лыжной базы «Локомотив». Организатором мероприятия выступила новосибирская школа бега «ЯБЕГУ».





До старта остались считанные секунды









Для многих бегунов «Привет, Апрель» стал открытием летнего сезона после долгой сибирской зимы. Некоторые участники отметили, что трасса была непростая из-за обилия рыхлого, подтаявшего снега.





Участник забега Максим Кочергин держит темп!









«Мы постарались включить в программу соревнований дистанции на любой вкус. Опытные бегуны выбирали 10 км, новички и любители быстрого бега пробовали силы на дистанции 6 км, а самые юные участники состязались на малых дистанциях 800 и 1600 метров.





Общая разминка перед стартом









Несмотря на то, что дистанции были достаточно короткие, простыми их назвать нельзя. Твердая снежная трасса сегодня превращалась в грязную кашу. Участникам приходилось прилагать намного больше усилий, чем при беге по чистому асфальту» - комментирует Ольга Новоселова, представитель команды организаторов мероприятия.







Участник забега Сергей Щеблыкин ловит баланс









Всего в забегах приняло участие более 100 человек из 5 городов России, а также были гости из Республики Казахстан. На самой длинной дистанции, 10 км, быстрее всех оказались новосибирец Евгений Якуба и Ольга Веселкина из города Белово. Финиша на дистанции 6 км первым достиг новосибирец Андрей Роик среди мужчин и Анна Гутова из Белово среди женщин.





Общая разминка перед стартом









Самым юным участником соревнований оказался Фокин Светослав, которому скоро исполнится 3 года. Самым взрослым стал Николай Ващенко, в возрасте 58 лет. Помимо награждения в личном зачете, был «семейный зачет», в котором победили семьи Баженовых и Семеновых. Все победители, призеры и номинанты получили памятные подарки от организаторов и партнеров спортивного мероприятия.





Самым маленьким участникам помогали их спортивные родители. Кто как мог.









Видео с забега.



