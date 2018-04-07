Футбол: Николай Цыган спас ворота «Сибири» от пенальти

Николай Цыган успешно отразил удар Алексея Бабыря.
Николай Цыган успешно отразил удар Алексея Бабыря.

Встреча «Сибири» и астраханского «Волгаря», состоявшаяся сегодня вечером,  закончилась вничью (0:0). Хозяевам не удалось реализовать пенальти, назначенный судьей на 66-й минуте встречи, но удар Алексея Бабыря успешно отразил вратарь «Сибири» Николай Цыган. 


В следующем матче, который состоится 11 апреля, сибиряки встретятся с  ярославским «Шинником».


В предыдущем матче, у котором писал НГС,  «Сибирь» победила подмосковные «Химки» со счетом 3:0.

Прочтений: 786
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено