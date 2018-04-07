Футбол: Николай Цыган спас ворота «Сибири» от пенальти
Встреча «Сибири» и астраханского «Волгаря», состоявшаяся сегодня вечером, закончилась вничью (0:0). Хозяевам не удалось реализовать пенальти, назначенный судьей на 66-й минуте встречи, но удар Алексея Бабыря успешно отразил вратарь «Сибири» Николай Цыган.
В следующем матче, который состоится 11 апреля, сибиряки встретятся с ярославским «Шинником».
В предыдущем матче, у котором писал НГС, «Сибирь» победила подмосковные «Химки» со счетом 3:0.
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Валерий Иванов
Фото fc-sibir.ru