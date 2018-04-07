Новый «Фольксваген Туарег» оказался дороже Audi Q7

Цены на новый Volkswagen Touareg появились в конфигураторе официального сайта Volkswagen в Словакии, где находится завод, производящий эту модель. В базе кроссовер оценен в 61 200 евро (4 327 452 рубля по курсу ЦБ на 7 апреля). 


«Автомобиль оснащен 3-литровым турбодизелем V6 TDI мощностью 286 л.с., восьмиступенчатой автоматической КП, системой полного привода. В список оборудования входят 6 подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, кожаный салон, система доступа в салон без ключа, парктроники, датчик дождя, атмосферная подсветка», — гласит описание кроссовера на сайте Volkswagen. Самая богатая версия Touareg стоит 69 430 евро (4 909 395 рублей). Забавно, что премиальный кроссовер Audi Q7 стоит дешевле, от 60 450 евро (4 274 419 рублей). 


Российские цены на новое поколение Touareg пока неизвестны. Напомним, в Новосибирске автомобили Volkswagen предлагает единственный дилер, компания «Автомир».


Новый «Фольксваген Туарег» оказался дороже Audi Q7


Новый «Фольксваген Туарег» оказался дороже Audi Q7


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