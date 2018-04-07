Новый «Фольксваген Туарег» оказался дороже Audi Q7

Цены на новый Volkswagen Touareg появились в конфигураторе официального сайта Volkswagen в Словакии, где находится завод, производящий эту модель. В базе кроссовер оценен в 61 200 евро ( 4 327 452 рубля по курсу ЦБ на 7 апреля).





«Автомобиль оснащен 3-литровым турбодизелем V6 TDI мощностью 286 л.с., восьмиступенчатой автоматической КП, системой полного привода. В список оборудования входят 6 подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, кожаный салон, система доступа в салон без ключа, парктроники, датчик дождя, атмосферная подсветка», — гласит описание кроссовера на сайте Volkswagen. Самая богатая версия Touareg стоит 69 430 евро ( 4 909 395 рублей). Забавно, что премиальный кроссовер Audi Q7 стоит дешевле, от 60 450 евро ( 4 274 419 рублей).





Российские цены на новое поколение Touareg пока неизвестны. Напомним, в Новосибирске автомобили Volkswagen предлагает единственный дилер, компания «Автомир».













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