Исчезнувшие 15-летние девушки сами вернулись домой
Волонтёры поискового отряда «Доброспас Новосибирск» сообщили, что пропавшие 4 апреля Ксения Богданова и Маргарита Сафронова нашлись.
«Они в порядке, сами вернулись [домой]», — подтвердил корреспонденту НГС координатор поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Алексей Романов. Причины их пропажи волонтёры держат в тайне.
Пятнадцатилетних Ксению Богданову и Маргариту Сафронову волонтёры и полицейские искали с 4 апреля — они пропали вместе с ещё одной девочкой-подростком, 14-летней Кристиной Степанищевой. Младшая девочка нашлась первой — ей пришлось давать объяснения в полиции.
Сегодня в Новосибирске закончились поиски других подростков —13-летней Оксаны Пономарёвой и 14-летней Дарьи Кузьминой. Девочек уже отправили к родителям.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой