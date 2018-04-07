Исчезнувшие 15-летние девушки сами вернулись домой

Девочки сами вернулись домой

Волонтёры поискового отряда «Доброспас Новосибирск» сообщили, что пропавшие 4 апреля Ксения Богданова и Маргарита Сафронова нашлись.







«Они в порядке, сами вернулись [домой]», — подтвердил корреспонденту НГС координатор поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Алексей Романов. Причины их пропажи волонтёры держат в тайне.







Пятнадцатилетних Ксению Богданову и Маргариту Сафронову волонтёры и полицейские искали с 4 апреля — они пропали вместе с ещё одной девочкой-подростком, 14-летней Кристиной Степанищевой. Младшая девочка нашлась первой — ей пришлось давать объяснения в полиции.







Сегодня в Новосибирске закончились поиски других подростков —13-летней Оксаны Пономарёвой и 14-летней Дарьи Кузьминой. Девочек уже отправили к родителям.

