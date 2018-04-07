«В магазинах выключили свет»: посетителей торгового центра «Эдем» эвакуировали на улицу

Часть посетителей всё-таки покинула здание торгового центра
Часть посетителей всё-таки покинула здание торгового центра

Вечером 7 апреля из торгового центра «Эдем» в новосибирском Академгородке началась эвакуация. По информации очевидцев, посетители не торопятся выходить на улицу. 


Эвакуация из ТЦ началась около 18:30. По словам очевидца, по громкой связи объявили, что в одном из помещений задымление, и попросили покинуть здание. 


Многие не торопятся выходить, несмотря на объявление по громкой связи
Многие не торопятся выходить, несмотря на объявление по громкой связи


«Охрана пытается выводить людей, но они не реагируют... Хотя большая часть народа все-таки вышла на улицу. В магазинах выключили свет, так что выбора сильно не оставалось», — рассказал очевидец. 



Магазины закрыты
Магазины закрыты


Также сегодня днём эвакуировали посетителей магазина «Лента» на Димитровском мосту. По наблюдениям корреспондента НГС, оказавшегося на месте, эвакуация была очень недолгой. 


Эвакуация из «Ленты» днём 7 апреля. Фото Елены Громковой
Эвакуация из «Ленты» днём 7 апреля. Фото Елены Громковой


На этой неделе торговые и бизнес-центры проводят эвакуации посетителей почти каждый день. Например, днём 5 апреля из новосибирского МФК «Сан Сити» прошла очередная эвакуация

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