«В магазинах выключили свет»: посетителей торгового центра «Эдем» эвакуировали на улицу

Часть посетителей всё-таки покинула здание торгового центра

Вечером 7 апреля из торгового центра «Эдем» в новосибирском Академгородке началась эвакуация. По информации очевидцев, посетители не торопятся выходить на улицу.





Эвакуация из ТЦ началась около 18:30. По словам очевидца, по громкой связи объявили, что в одном из помещений задымление, и попросили покинуть здание.





Многие не торопятся выходить, несмотря на объявление по громкой связи





«Охрана пытается выводить людей, но они не реагируют... Хотя большая часть народа все-таки вышла на улицу. В магазинах выключили свет, так что выбора сильно не оставалось», — рассказал очевидец.









Магазины закрыты





Также сегодня днём эвакуировали посетителей магазина «Лента» на Димитровском мосту. По наблюдениям корреспондента НГС, оказавшегося на месте, эвакуация была очень недолгой.





Эвакуация из «Ленты» днём 7 апреля. Фото Елены Громковой





На этой неделе торговые и бизнес-центры проводят эвакуации посетителей почти каждый день. Например, днём 5 апреля из новосибирского МФК «Сан Сити» прошла очередная эвакуация.