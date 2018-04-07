Видео: за одну ночь в Октябрьском районе сгорели четыре автомобиля

Машина горит на улице Грибоедова — недалеко от улицы Никитина

В ночь на 7 апреля на разных улицах Октябрьского района вспыхнули четыре автомобиля — очевидцы предполагают, что это поджог. В полиции ещё выясняют причины.







«Там весь двигатель сгорел. Это длилось минут 10 — мы там все снегом закидывали», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Антон Митапов. По его словам, он подошёл, когда иномарка (вероятно, «Тойота») уже горела у двухэтажного дома рядом с улицей Никитина.











Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердила, что этой ночью загорелись три иномарки и одна «Газель» в Октябрьском районе: на улицах Никитина, Московской, Лескова и Чехова.







«Все были сегодня ночью. Автовладельцы в полицию обратились — из четырёх автомобилей пострадавших. По всем адресам выезжали на место, работал отдел полиции № 6 “Октябрьский”. В настоящее время по всем этим фактам проводится доследственная проверка», — сообщили в полиции.







В пресс-службе добавили, что точные причины возгорания установят на экспертизе. В соцсетях очевидцы предполагают, что это поджог.







Ранее на левом берегу Новосибирска во дворе дома дотла выгорел автомобиль Nissan Note. По сообщениям очевидца, «машина сгорела как спичка».

