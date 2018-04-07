Девушки-единороги и мужчины с пушкой: в Шерегеше показали лучшие костюмы карнавала на горе

Карнавальный спуск прошёл на горе Зелёная. Фото Елены Юркиной

Днём 7 апреля на горе Зелёная популярного сибирского курорта Шерегеш прошёл карнавал фестиваля Grelka Fest. Лучшие костюмы — в фоторепортаже Елены Юркиной и Кирилла Лазарева.







В карнавальном спуске с горы участвовали сотни лыжников и сноубордистов — они надели костюмы Буратино, Мальвины, драконов, божьих коровок, белых медведей и единорогов, рассказали в пресс-службе фестиваля Grelka Fest.







В карнавале участвовали сотни человек. Фото Елены Юркиной





Большинство участников были из Новокузнецка, Новосибирска и Кемерово. Фото Елены Юркиной





Среди всех участников организаторы фестиваля Grelkafest определили победителей в номинациях «Самый массовый костюм» и «Лучший карнавальный костюм». Самой массовой команде дали 50 тысяч рублей от администрации Кемеровской области, а обладателям лучших костюмов — экшн-камеру.







Самой большой команде досталось 50 тысяч рублей. Фото Елены Юркиной





Лучший костюм сделали сибиряки с 50-килограммовой пушкой. В составе участников был и новосибирец. Фото Елены Юркиной





«Сотне болельщиков “Металлурга”, которые съехали с горы с флагами с символикой хоккейной команды, не оказалось равных по массовости. Первое место за лучший карнавальный костюм получил сборный отряд “артиллеристов” из Новосибирска, Ленинск-Кузнецкого и Новокузнецка. Они спустили с горы на сноуборде самодельную 50-килограммовую пушку из пенопласта», — отметили в оргкомитете фестиваля.







Фото Кирилла Лазарева





Фото Кирилла Лазарева





Участникам повезло с погодой. Фото Елены Юркиной





Сегодня в Шерегеше +8 градусов. Фото Елены Юркиной





Второе место — у семьи супергероев из Новокузнецка, третье место заняли герои из сказки «Красавица и чудовище», чашка, чайник и часы — также из Новокузнецка. Все победители изготовили костюмы самостоятельно.







Фото Кирилла Лазарева





«Грелка Фест» будет идти всю неделю. Фото Елены Юркиной





Фото Елены Юркиной





Фото Елены Юркиной





Фото Елены Юркиной





Фото Кирилла Лазарева





Фото Елены Юркиной





Фото Елены Юркиной





Фото Елены Юркиной





Фото Кирилла Лазарева





Фото Кирилла Лазарева





Через неделю, 14 апреля, на Grelka Fest будет массовый спуск участников в купальных костюмах. В прошлом году спуск в бикини был рекордно массовым — им повезло с погодой, температура доходила до +20 градусов на солнце.

