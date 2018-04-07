Власти выкупят квартиры в полностью сгоревшем доме на Железнодорожной

Место, где ещё недавно стоял дом на 6 квартир, сегодня угадывается по окружённой снегом земляной площадке

Мэрия Новосибирска выкупит две квартиры в доме на улице Железнодорожная, 3Г — осенью уже расселённый дом сгорел, но они всё ещё находятся в собственности.







Постановление «об изъятии для муниципальных нужд» участка под домом и квартир появилось в документах мэрии вечером 5 апреля. Как следует из документа, дом признан аварийным и подлежит сносу, поэтому власти должны выкупить у владельцев две квартиры общей площадью 58,8 квадратных метров и общий участок в 1414 квадратных метров. Этот участок включили в перечень территорий для развития ещё в 2013 году.







При этом в 2017 году мэрия уже публиковала аналогичный документ. Корреспондент НГС направила запрос властям с просьбой объяснить ситуацию.







В справочнике 2ГИС дома с таким адресом нет — здание там отмечено как одноэтажное сооружение по адресу Железнодорожная, 3 корпус 2. Как выяснил фотокорреспондент НГС на месте, 6-квартирный дом, построенный в 1959 году, снесли около 2 недель назад. В октябре прошлого года в нём произошёл пожар. В огне тогда никто не пострадал — аварийный барак к этому моменту уже расселили.





Ранее мэрия объявила торги на снос дома, который уже был снесён — оказалось, что на участке не демонтировали фундамент.