На Октябрьском мосту выросла огромная пробка из-за оборвавшихся проводов троллейбуса

Пробка на мосту образовалась постепенно 
Пробка на мосту образовалась постепенно 

Днём 7 апреля на Октябрьском мосту в Новосибирске возникла гигантская пробка из-за обрыва проводов у троллейбуса — они упали на грузовик и, вероятно, задели легковой автомобиль.


«[Ехал] со стороны Горской — началась пробочка. В правом ряду стоит грузовик — на нём лежат провода, два человека пытаются снять с него провода. А чуть дальше стоит троллейбус. Оборванных проводов, которые на земле непосредственно лежали, наверное, метров около 50», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей Кабан-Полтинник.


По его словам, на мосту остановились не только троллейбус и грузовик, но и легковая машина с открытым капотом — вероятно, её также задели провода.


Уже больше сорока минут движение на Октябрьском мосту сильно затруднено
Уже больше сорока минут движение на Октябрьском мосту сильно затруднено


Из-за происшествия возникла серьёзная пробка — по данным Яндекс.Карты, в 13:20 движение на Октябрьском мосту не превышало 5 км/ч.


Ранее на левом берегу в Кировском районе Новосибирска встали 15 троллейбусов — у них оборвались провода.

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