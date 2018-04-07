На Октябрьском мосту выросла огромная пробка из-за оборвавшихся проводов троллейбуса

Пробка на мосту образовалась постепенно

Днём 7 апреля на Октябрьском мосту в Новосибирске возникла гигантская пробка из-за обрыва проводов у троллейбуса — они упали на грузовик и, вероятно, задели легковой автомобиль.







«[Ехал] со стороны Горской — началась пробочка. В правом ряду стоит грузовик — на нём лежат провода, два человека пытаются снять с него провода. А чуть дальше стоит троллейбус. Оборванных проводов, которые на земле непосредственно лежали, наверное, метров около 50», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей Кабан-Полтинник.







По его словам, на мосту остановились не только троллейбус и грузовик, но и легковая машина с открытым капотом — вероятно, её также задели провода.







Уже больше сорока минут движение на Октябрьском мосту сильно затруднено





Из-за происшествия возникла серьёзная пробка — по данным Яндекс.Карты, в 13:20 движение на Октябрьском мосту не превышало 5 км/ч.







Ранее на левом берегу в Кировском районе Новосибирска встали 15 троллейбусов — у них оборвались провода.

