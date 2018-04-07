В Новосибирске нашли пропавших девочек-подростков

Девочка ушла из дома после семейного конфликта, а подруга к ней присоединилась
Девочка ушла из дома после семейного конфликта, а подруга к ней присоединилась

Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» закончили поиски пропавших вчера 13-летней Оксаны Пономарёвой и 14-летней Дарьи Кузьминой — девочек уже отправили к родителям.


О пропаже Оксаны Пономарёвой и Дарьи Кузьминой стало известно вчера — последний раз их видели 6 апреля в Калининском районе Новосибирска. По информации волонтёров, Оксана ушла из дома после конфликта с бабушкой и родителями, а Дарья к ней присоединилась.


Сегодня новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил, что девочки нашлись.


«Они живы. Здоровы. Уже с родителями. Где девочки были — уже известно. Ещё предстоит разобраться в причинах этого поступка, чтобы не было прецедента. 


Потому что причины есть всегда и с ними нужно работать. Причём всем членам семей», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы отряда Алеся Яблонских в переписке «ВКонтакте».


Сейчас в Новосибирске продолжаются поиски других девочек-подростков — 15-летних Ксении Богдановой и Маргариты Сафроновой. Исчезнувшая вместе с ними 14-летняя Кристина Степанищева нашлась — девочка жива и здорова.

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