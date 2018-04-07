Фоторепортаж: в Новосибирске показали злую постановку про абсурдную жизнь бюрократов

В постановке гроб стал символом абсурдной жизни среди бюрократизма

В новосибирском театре «Красный факел» представили премьеру — злой и сатирический спектакль «Дураки на периферии» по пьесе Андрея Платонова. В ней специальная комиссия решает, можно ли семье родить ребёнка.







Премьерные показы «Дураков на периферии» проходят в «Красном факеле» 7 и 8 апреля. По сюжету пьесы Андрея Платонова, в семье Башмаковых возникла серьёзная угроза — рождение ребёнка.







Сцена разделена на две части — иллюзию свободы и место для заседаний





Будущий отец, счетовод Иван Башмаков (его играет Константин Телегин) в панике — у него уже есть дети, а воспитывать ещё одного ребёнка он боится, а хочет только «выполнять общественные функции» и быть полезным на работе. Его жена Марья (Валерия Кручинина) не против родить, но решать будет не она, а специальная комиссия «охраны матерей и ихних младенцев», в задачи которой вменяется следить за «заготовкой граждан впрок».





По сюжету, Марья Ивановна (Валерия Кручинина) не против родить ребёнка, но решать за неё будет комиссия





Комиссия следит за «заготовкой граждан впрок»





«Во-первых, я открыл для себя Платонова не как прозаика, а как драматурга. <…> Это отдельный род абсурдистской драматургии, который возник в Советском Союзе, притом, что пьеса написана в 1928 году. И то, что её положили в гроб, что называется, на какое-то время, это какое-то невероятное преступление по отношению к автору







Мне интересно говорить через текст Платонова про сегодня, про нас, во что мы превращаемся, когда вокруг нас абсурдная жизнь, когда мы ей киваем, ей подыгрываем, сами встраиваемся в эту абсурдную жизнь, в выигрыше оттуда никто не выйдет»,





— рассказал журналистам накануне премьеры режиссёр-постановщик Сергей Левицкий.







Режиссёр Сергей Левицкий сам предложил руководству «Красного факела» поставить пьесу Платонова





Сатирическая и злая пьеса Андрея Платонова показывает, как «абсурдно устройство бесчисленных бюрократических организаций, забывших о самом главном — о человеке», анонсирует театр





Весь спектакль на сцене стоит гроб — по задумке авторов, это и есть символ абсурдной жизни. Кроме того, пространство сцены поделено на две части, на одной герои веселятся и даже поют в караоке, а на другой проходят бесчисленные заседания спецкомиссии.







Спектакль идёт около двух часов





«Есть часть авансцена, есть часть за стеклом. Та часть — это такая иллюзия свободы, другая часть — это где проходят суды, заседания комиссии, приходы рационализаторов, в общем всё, что связано с каким-то судилищем», — объяснил режиссёр.







Премьерные показы состоятся 7 и 8 апреля





Ранее в Новосибирске прошла премьера ещё одного смелого спектакля «Поцелуй» — на сцене показали быт современных жителей Сирии.

