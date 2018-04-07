«Ниссан» протаранил «Тойоту» на Первомайке

Автомобили получили повреждения, водители не пострадали

Вечером 6 апреля, около 22:30, на улице Баганской в Первомайском районе Новосибирска водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Ist. ДТП произошло в районе дома № 38Б на улице Баганской.







По данным аварийных комиссаров, Nissan двигался по улице Баганской со стороны Аксёнова в сторону Нахимова.







«Водитель "Ниссана" находится в алкогольном опьянении. Пострадавших нет», — уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».







В этот день в Новосибирске случилось ещё одно ДТП — в Октябрьском районе столкнулись Daewoo Matiz и Honda HR-V. Аварию спровоцировал гололёд на дороге.

