«Ниссан» протаранил «Тойоту» на Первомайке
Вечером 6 апреля, около 22:30, на улице Баганской в Первомайском районе Новосибирска водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Ist. ДТП произошло в районе дома
По данным аварийных комиссаров, Nissan двигался по улице Баганской со стороны Аксёнова в сторону Нахимова.
«Водитель "Ниссана" находится в алкогольном опьянении. Пострадавших нет», — уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
В этот день в Новосибирске случилось ещё одно ДТП — в Октябрьском районе столкнулись Daewoo Matiz и Honda HR-V. Аварию спровоцировал гололёд на дороге.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus