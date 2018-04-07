Новосибирцы стали массово закупать огнетушители после пожара в кемеровском ТЦ

В некоторых российских городах из-за возросшего спроса увеличились цены на огнетушители
В некоторых российских городах из-за возросшего спроса увеличились цены на огнетушители

После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который унёс жизни 64 человек, в российских регионах в несколько раз увеличился спрос на противопожарное оборудование, сообщает ТАСС.


Новосибирск вошёл в число городов, где наблюдается наибольший ажиотаж по усилению мер противопожарной безопасности (ПБ).


Во многих российских городах сейчас обновляют системы ПБ — причём, как в торговых центрах, так и на объектах транспортной системы.


Директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик рассказал ТАСС, что в новосибирском метро к концу 2018 года будут оборудованы новыми системами два подземных перехода, на которых размещено более 100 торговых точек. На один из переходов будет потрачено около 20 миллионов рублей.


Также в сообщении информагентства отмечается, что во многих городах выросли цены на огнетушители и другое оборудование. Кроме того, россияне стали массово записываться на учебные курсы, где объясняют, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.


Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошёл 25 марта, вошёл в число самых страшных в истории современной России. Он унёс жизни 64 человек. Среди погибших много детей.

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