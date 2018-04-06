Зоопарк объявил о массовой акции: уборка растянется на неделю

Массовая уборка начнётся в зоопарке 16 апреля

Новосибирский зоопарк объявил о массовой уборке, которая начнётся в середине апреля и продлится неделю.





«18 апреля зоопарк присоединится к международной экологической акции "Марш парков". Цель этой акции — поддержка особо охраняемых природных территорий.





С 16 по 22 апреля мы будем приводить в порядок территорию зоологического парка и ботанического сада.





Такая масштабная весенняя уборка проводится уже несколько лет и получила название "Трудовой десант". К акции присоединяются все желающие», — говорится в сообщении зоопарка.





Также зоопарк рассказал о других акциях, который пройдут в апреле.





22 апреля, в 10:00 во Всемирный День Земли, здесь будут сажать молодые кустарники. А после, с 12:00 на центральной аллее зоопарка пройдут викторины и мастер-классы, посвящённые планете.





25 и 29 апреля в зоопарке пройдут Дни Пингвина. Для организованных групп прочтут увлекательные лекции про всех пингвинов на свете. Также планируется показательное кормление пингвинов Гумбольдта.





«В апреле произойдет еще много чего примечательного. Как только потеплеет, мы начнем переводить животных на летние "квартиры". Уже совсем скоро оживет Лебединое озеро. Точно день назвать сложно, все зависит от погоды», — добавили в зоопарке.





На этой неделе зоопарк сообщил, что запустил сервис по продаже билетов онлайн.