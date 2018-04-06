Перекрёсток за оперным театром покрылся ямами
На перекрёстке в центре Новосибирска разрушилось дорожное полотно — сразу несколько ям появилось недалеко от оперного театра.
«Серьезные разрушения проезжей части вокруг люков у дома
Заявка уже принята, отмечается на портале.
На этой неделе НГС выпустил первую подборку для новой рубрики «Где дороги?», в которой собраны фотографии испорченных дорог.
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Елена Громкова
Фото Никиты Манько