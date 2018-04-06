Перекрёсток за оперным театром покрылся ямами

В частности, асфальт просел у люка на перекрёстке Орджоникидзе и Каменской
В частности, асфальт просел у люка на перекрёстке Орджоникидзе и Каменской

На перекрёстке в центре Новосибирска разрушилось дорожное полотно — сразу несколько ям появилось недалеко от оперного театра.


«Серьезные разрушения проезжей части вокруг люков у дома № 38, 41 и 30 по ул. Орджоникидзе. Просим срочно направить рембригаду на восстановление!!!» — пожаловались жители города на муниципальном портале.


Заявка уже принята, отмечается на портале.


Ямы на перекрёстке не только у люков
Ямы на перекрёстке не только у люков



На этой неделе НГС выпустил первую подборку для новой рубрики «Где дороги?», в которой собраны фотографии испорченных дорог.

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