«Убер» решил страховать пассажиров такси

«Убер» решил страховать пассажиров такси

Сервис Uber начал переговоры с «Ингосстрахом» и Allianz о страховании жизни и здоровья пассажиров такси во время поездки, сообщает «Коммерсантъ». Ранее сервис Яндекс.Такси начал страховать пассажиров. Оба этих крупнейших агрегатора недавно объединили бизнес в России.


«Логично, что параметры нашего сотрудничества с Uber будут аналогичны тем, что с Яндекс.Такси», — цитирует издание начальника отдела страхования пассажирских перевозок «Ингосстраха» Александра Рыбальченко. Предполагается, что размер страхового покрытия в Uber составит 2 миллиона рублей.


Стоимость страховки пассажира на время одной поездки оценивается в 1–1,5 рубля. Эта сумма войдёт в стоимость поездки, однако повышать конечные цены для клиентов в Uber не планируют. 


Напомним, в Новосибирске этот сервис начал работать в октябре 2015 года. С его приходом цены на такси в городе существенно снизились.


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