В Новосибирске пропали три девочки: их ищут полиция и волонтёры

Новосибирские полицейские и волонтёры попросили помощи в поиске трёх девушек — 14-летней Кристины Степанищевой, 15-летней Ксении Богдановой и 15-летней Маргариты Сафроновой, которые пропали два дня назад.







Пропавшие девочки (слева направо): Маргарита Сафронова, Кристина Степанищева, Ксения Богданова





«4 апреля поступило заявление в полицию по поводу розыска трёх несовершеннолетних, которые ушли и до настоящего времени их местонахождение сотрудники полиции устанавливают. <…> У нас информация о том, что они ушли из школы в Заельцовском районе», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск» называют другое место, где в последний раз видели девушек. По информации волонтёров, 4 апреля в 10:30 они пропали с улицы Фабричной.







Как сообщается в ориентировке волонтёров, у Кристины Степанищевой крашеные светлые волосы, карие глаза, рост 164 см. На левой брови у неё выбрита полоса, возле большого пальца левой руки — татуировка в виде сердца. В день исчезновения девушка была одета в серую кофту и голубые джинсы, на ногах были тёмные кроссовки.







У Ксении Богдановой смуглая кожа, крашеные чёрные волосы, карие глаза, из особых примет — шрам на левом ухе. Рост девушки — 159 см. Перед пропажей она надела тёмную рубашку, чёрные джинсы с подкатом и чёрные кроссовки. С собой у пропавшей был чёрный рюкзак.







У Маргариты Сафроновой тёмно-русые волосы ниже плеч, карие глаза, рост 166 см. Также у девушки две татуировки: на правой голени — надпись «Юность», на внутренней стороне правой руки — треугольник. В день исчезновения она взяла с собой чёрную сумочку.





Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших детей, просят позвонить по номеру экстренных служб 112 или волонтёрам «ДоброСпаса» по телефонам: 8-903-904-65-85, 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58.





Сегодня в Новосибирске благополучно завершились поиски 25-летнего Артёма Кабанова: он нашёлся спустя полгода после исчезновения.

