Новосибирский бизнесмен показал личную коллекцию картин стоимостью в миллион долларов

Владелец картин Андрей Ковалёв (слева) и организатор проекта коллекционер Григорий Гапонов
Владелец картин Андрей Ковалёв (слева) и организатор проекта коллекционер Григорий Гапонов

Сегодня, 6 апреля, в художественном музее открылась выставка картин из частной коллекции бизнесмена Андрея Ковалёва.


«Коллекционированием занимаюсь более 12 лет. Изначально коллекционировал фарфор, иконы. Но потом более стала интересна живопись. Начиналась моя коллекция с европейских мастеров. Потом я переориентировался на Алтай. Сейчас стало тесно и там — собрали основных алтайских художников. Начинаем выходить на сибирских», — рассказал Андрей Ковалёв и добавил, что всего у него около 500 картин. Ковалёв отметил также, что подумывает об открытии галереи.


На выставке около 100 работ 
На выставке около 100 работ 


На экспозиции в музее представлены не выставлявшиеся для широкой публики картины западных и российских художников XIX–XX веков. 


Среди почти ста работ есть произведения классической живописи английских, немецких, итальянских авторов, советские художники и современники. В том числе лучшие алтайские живописцы — Виктор Зотеев и Михаил Будкеев.


«Некоторые работы, как, например, этот натюрморт Майи Ковешниковой, хотел бы иметь в своей коллекции любой музей», — заметил Григорий Гапонов
«Некоторые работы, как, например, этот натюрморт Майи Ковешниковой, хотел бы иметь в своей коллекции любой музей», — заметил Григорий Гапонов


Жемчужинами этой выставки стали две картины: русского футуриста Оскара Янкуса и ученика Ивана Шишкина Григория Чорос-Гуркина. Эти произведения из частной коллекции организатора и куратора проекта Григория Гапонова.


Жемчужинами экспозиции стали две картины: пейзаж Григория Чорос-Гуркина... 
Жемчужинами экспозиции стали две картины: пейзаж Григория Чорос-Гуркина... 


«Как эксперт могу сказать, что выставка — ориентировочно на миллион долларов. Работы здесь очень хорошие и редкие. Некоторые картины очень бы хотел [иметь] любой музей, в том числе и новосибирский», — сообщил коллекционер Григорий Гапонов.


...и футуристическая работа Оскара Янкуса 
...и футуристическая работа Оскара Янкуса 


В конце марта в художественном музее открылась выставка картин из Третьяковской галереи. Попасть на неё сразу смогли не все желающие

Прочтений: 3575
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено