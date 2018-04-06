Школу в Заельцовском районе закрыли из-за туберкулёза

Школа сейчас пустует — её дезинфицируют
Школа сейчас пустует — её дезинфицируют

Сегодня, 6 апреля, школу № 51 на улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска закрыли на дезинфекцию — из-за случаев туберкулёза среди детей.


«В школе № 51 по адресу улица Охотская, 84 произошла вспышка туберкулёза», — написал читатель в редакцию НГС.


Связаться с руководством школы не удалось — по телефонам приёмной ответил охранник, сообщивший, что, кроме него, в учреждении никого нет.


В пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент образования подтвердили, что сегодня в школе работает областной центр дезинфекции. 


По информации департамента, в декабре 2017 года одному из учеников школы диагностировали туберкулёз — его госпитализировали в туберкулёзную больницу. После этого одноклассники заболевшего ребёнка прошли дополнительное медицинское обследование.


Также 26 марта 2018 года с неподтверждённым диагнозом «туберкулёз» в больницу отправили ещё одного ученика школы — из-за этого школу снова пришлось дезинфицировать, добавили в департаменте образования.


В мэрии добавили, что сегодня в школе идёт заключительная дезинфекция. 


«В связи с чем 6 апреля 2018 года учебный процесс в школе приостановлен. С 7 апреля 2018 года учебный процесс будет продолжен», — пообещали специалисты департамента.


Ранее Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость туберкулёзом в регионе пошла на спад. Хотя только за январь 2018 года врачи обнаружили у жителей Новосибирской области 177 новых случаев туберкулёза.

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