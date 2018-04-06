Больше 20 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города

На улицах и станциях метро появились реклама «Народной премии НГС»
На улицах и станциях метро появились реклама «Народной премии НГС»

Больше 21 тысячи новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на сайте «Народной премии НГС» меньше чем за неделю со дня старта открытого голосования. 


1 марта в Новосибирске стартовала «Народная премия НГС» — конкурс, в котором лучшие компании Новосибирска выбирают сами горожане. Девиз нашей премии: «Отметь лучший бизнес на карте города».


Сначала горожане оставили 4,5 тысячи заявок, номинировав на премию сотни компаний в 10 номинациях. По правилам «Народной премии», в список финалистов вошли по 10 компаний в каждой номинации — те, за кого новосибирцы отдали большинство голосов. Исключение редакция сделала лишь для рубрики «Супермаркет года» — в финал вышли 11 компаний, потому что два номинанта набрали одинаковое количество голосов.


Открытое голосование за победителей началось в ночь на 1 апреля и продлится до 20 мая. Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:


Ресторан года


Отель года


Торгово-развлекательный центр года


Фитнес-клуб года


Супермаркет года


Медицинский центр года


Салон красоты года


Турфирма года


Кинотеатр года


Агентство недвижимости года.


Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку — символ нашей премии. 


Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».


Больше 20 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города


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