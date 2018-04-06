Больше 20 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города

На улицах и станциях метро появились реклама «Народной премии НГС»

Больше 21 тысячи новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на сайте «Народной премии НГС» меньше чем за неделю со дня старта открытого голосования.





1 марта в Новосибирске стартовала «Народная премия НГС» — конкурс, в котором лучшие компании Новосибирска выбирают сами горожане. Девиз нашей премии: «Отметь лучший бизнес на карте города».





Сначала горожане оставили 4,5 тысячи заявок, номинировав на премию сотни компаний в 10 номинациях. По правилам «Народной премии», в список финалистов вошли по 10 компаний в каждой номинации — те, за кого новосибирцы отдали большинство голосов. Исключение редакция сделала лишь для рубрики «Супермаркет года» — в финал вышли 11 компаний, потому что два номинанта набрали одинаковое количество голосов.





Открытое голосование за победителей началось в ночь на 1 апреля и продлится до 20 мая. Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:





Ресторан года







Отель года







Торгово-развлекательный центр года







Фитнес-клуб года







Супермаркет года







Медицинский центр года







Салон красоты года







Турфирма года







Кинотеатр года







Агентство недвижимости года.







Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку — символ нашей премии.





Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая





Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».









