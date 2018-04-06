Бывшую сотрудницу МТС обвинили в продажах информации о десятках абонентов
Сегодня, 6 апреля, Дзержинский районный суд начал рассматривать дело бывшей сотрудницы МТС. Прокуратура обвиняет экс-менеджера сотового оператора в незаконном разглашении коммерческой тайны и личных данных абонентов.
По данным следствия, 26-летняя девушка воспользовалась доступом к базам звонков абонентов, несмотря на договор о неразглашении. Её знакомые Барышников и Смагина размещали в интернете объявления о продаже списка звонков абонентов МТС по запросу. В обмен на деньги обвиняемая передавала знакомым детализацию звонков абонентов МТС с мая по июнь 2016 года.
«Список звонков одного абонента предлагали по цене от 1200 рублей за период от 20 дней, а вознаграждение делили на троих. Менеджер МТС получала личные данные с использованием служебного положения, всего доказано 43 эпизода по делу», — рассказала НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.
Ранее суд уже установил, что в январе 2016 года Барышников увидел объявления о продаже данных сотовых операторов и начал искать знакомых внутри компаний. Через соцсеть «ВКонтакте» он нашёл Смагину, работавшую инженером группы эксплуатации сетей фиксированного доступа, и предложил ей заняться сбором данных. Затем они нашли обвиняемую девушку — сотрудницу компании МТС, которая имела доступ к базам данных.
Барышников получал номера абонентов от заказчика с «форума для обналичивания средств» и пересылал их Смагиной. Смагина выполняла роль подстрекателя и посредника — пересылала номера обвиняемой девушке и получала конфиденциальные данные на свою почту, чтобы отправить Барышникову.
Один из абонентов МТС обратился в компанию с жалобой, что у кого-то есть данные о его звонках, сообщили НГС в прокуратуре. Сотовый оператор начал проводить проверки запросов детализации звонков в базу и выяснил, что у обвиняемой девушки не было достаточно разрешений. По материалам проверки в прокуратуре возбудили уголовное дело.
«Обе женщины уже не являются сотрудницами компании. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами в любых ситуациях, касающихся безопасности и сохранения конфиденциальности данных. Если в действиях сотрудника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 137, 138 УК РФ, то компанией подаётся заявление в правоохранительные органы», — прокомментировали НГС в пресс-службе ПАО «МТС-Сибирь».
После увольнения в июне обвиняемая уехала в родной Якутск, где находилась на больничном. В январе 2018 года Дзержинский районный суд определил Барышникова и Смагину как подстрекателей и приговорил их к трём и двум годам лишения свободы условно.
Дело менеджера МТС было выделено в отдельное производство, оглашение приговора состоится 19 апреля в Дзержинском районном суде.
Ранее НГС рассказывал о попытке купить детализацию звонков. Тогда 30-летний мужчина получил 2 года условно — ему были нужны номера 7 абонентов, он готов был заплатить за них 5600 рублей. На суде он не отрицал, что хотел приобрести данные для перепродажи, но не считал, что это преступление.
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Никита Манько
Фото Александра Ощепкова