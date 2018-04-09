Уничтоженные за гостиницей «Центральной» граффити снова нарисовали — на легендарном трамвае № 13
Знаменитый новосибирский трамвай
Трамвай расписали по инициативе НГС при поддержке мэрии. Проект приурочен к 125-летию Новосибирска и 20-летию НГС, которые отмечаются в этом году.
Все работы заняли почти двое суток — художники приступили к работе в трамвайном депо в ночь на субботу, а закончили поздно вечером в воскресенье.
«13-й трамвай — это уникальный трамвай, он уже стал таким символом города. И, конечно, это здорово, что в Новосибирске появится такой арт-объект, о котором мы все давно мечтали, — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Очень хорошо, что именно НГС стал инициатором такого проекта. Сейчас мы запускаем его совместно, а в дальнейшем он будет продолжать свою жизнь. Это не просто проект до мая месяца, а это такой проект, который, надеюсь, полюбится горожанам и станет определенным символом города».
По её словам, после завершения проекта НГС, в салоне трамвая появятся информационные стенды об истории Новосибирска.
«И сделаем специальные объявления по тем остановкам, на которых останавливается трамвай
Трамвай расписала Мария Ягода — та же новосибирская художница, которая расписывала стену на здании во дворе гостиницы «Центральная».
«Задумка такая — те картинки, которые были на стене, те же персонажи, то есть это Баба Яга, вещая птица Гамаюн и леший, они переедут на трамвай. Конечно, в своей, другой интерпретации, потому что формат, конечно, другой. Надпись "Я из Сибири" тоже будет. То есть такая небольшая реинкарнация», — рассказала Марина перед началом работы.
Салон трамвая тоже стал ярким. Стены вагона оформлены плакатами «Народной премии НГС». Суть премии в том, что новосибирцы сами выбирают компании, которые делают город лучше. Сейчас полным ходом идёт голосование — только за первую неделю лучших выбрали больше 21 тысячи горожан.
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Анна Богданова
Фото и видео Александра Ощепкова