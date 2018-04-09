Уничтоженные за гостиницей «Центральной» граффити снова нарисовали — на легендарном трамвае № 13

Знаменитый новосибирский трамвай № 13 разрисовали граффити — команда художников «Такнадо!» восстановили на вагоне те же рисунки, что и были на стене во дворе гостиницы «Центральная». Уже сегодня утром, 9 апреля, расписанный трамвай вышел на линию — с 7:00 он ездит по маршруту «Гусинобродское шоссе – Писарева».


Новый вагон в трамвайном депо на улице Кошурникова
Новый вагон в трамвайном депо на улице Кошурникова


Трамвай расписали по инициативе НГС при поддержке мэрии. Проект приурочен к 125-летию Новосибирска и 20-летию НГС, которые отмечаются в этом году.


В мэрии новый трамвай сравнивают с поездами-музеями в метро
В мэрии новый трамвай сравнивают с поездами-музеями в метро


Все работы заняли почти двое суток — художники приступили к работе в трамвайном депо в ночь на субботу, а закончили поздно вечером в воскресенье.


Авторы называют граффити на трамвае реинкарнацией рисунков за гостиницей «Центральной»
Авторы называют граффити на трамвае реинкарнацией рисунков за гостиницей «Центральной»


«13-й трамвай — это уникальный трамвай, он уже стал таким символом города. И, конечно, это здорово, что в Новосибирске появится такой арт-объект, о котором мы все давно мечтали, — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Очень хорошо, что именно НГС стал инициатором такого проекта. Сейчас мы запускаем его совместно, а в дальнейшем он будет продолжать свою жизнь. Это не просто проект до мая месяца, а это такой проект, который, надеюсь, полюбится горожанам и станет определенным символом города».


Марина Ягода — автор известного граффити за гостиницей «Центральной», которое закрасили в этом году
Марина Ягода — автор известного граффити за гостиницей «Центральной», которое закрасили в этом году


По её словам, после завершения проекта НГС, в салоне трамвая появятся информационные стенды об истории Новосибирска. 


Трамвай № 13 выбрали для граффити неслучайно — это один из символов Новосибирска
Трамвай № 13 выбрали для граффити неслучайно — это один из символов Новосибирска


«И сделаем специальные объявления по тем остановкам, на которых останавливается трамвай № 13. Что это за остановка, что здесь происходило и так далее. У нас же ходит поезд-музей в метро. Вот такой же трамвай-музей, но более легкий, так скажем, по наполнению», — пояснила Анна Терешкова. 


Художникам понадобилось почти двое суток, чтобы легендарный трамвай получил новый облик 
Художникам понадобилось почти двое суток, чтобы легендарный трамвай получил новый облик 


Трамвай расписала Мария Ягода — та же новосибирская художница, которая расписывала стену на здании во дворе гостиницы «Центральная». 


Утром 9 апреля трамвай выпустили на линию
Утром 9 апреля трамвай выпустили на линию


«Задумка такая — те картинки, которые были на стене, те же персонажи, то есть это Баба Яга, вещая птица Гамаюн и леший, они переедут на трамвай. Конечно, в своей, другой интерпретации, потому что формат, конечно, другой. Надпись "Я из Сибири" тоже будет. То есть такая небольшая реинкарнация», — рассказала Марина перед началом работы.


Каждый может сделать город лучше и красивее — в этом, по словам организаторов, заключается идея проекта  


Салон трамвая тоже стал ярким. Стены вагона оформлены плакатами «Народной премии НГС». Суть премии в том, что новосибирцы сами выбирают компании, которые делают город лучше. Сейчас полным ходом идёт голосование — только за первую неделю лучших выбрали больше 21 тысячи горожан

Прочтений: 9013
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (63)63
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено