На парад в центре Новосибирска привезут новейшее вооружение

«Нона-СВК» оснащена 120-миллиметровым орудием

На военном параде 9 мая в Новосибирске впервые покажут новейшую артиллерийскую установку 2С23 «Нона-СВК».





Всего на параде в честь Дня Победы по площади Ленина проедет около 40 единиц боевой техники.





«Это не гусеничная установка, её особенность в колёсном ходу. "Нона" пришла к нам на вооружение в конце прошлого года. Её показывали в Москве, но в Новосибирске это первый показ будет. Проедет две–четыре штуки. Механики-водители установок прошли дополнительную подготовку, в ходе которой была проверена и повышена их профессиональная выучка», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.





Кроме того, на параде новосибирцам покажут комплексы С-400, ракетные комплексы «Ярс», броневики «Тигр-М СпН», бронетранспортёры БТР-82А, пушки МТ-12 «Рапира», гаубицы «Мста-Б» и противотанковые ракетные комплексы «Конкурс».





Справка: «Нона-СВК» предназначена для подавления живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Способна вести прицельный огонь без предварительной подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.





Ранее стало известно, что вертолётчики из Новосибирской области отправились на Алтай, чтобы научиться летать в горной местности.