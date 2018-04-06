Американский историк признался в любви к поезду из Омска в Новосибирск

Поездка в среднем длится около 8 часов

Американский историк холодной войны, лауреат Пулитцеровской премии Джон Льюис Гэддис рассказал в интервью ведущему американскому изданию The New York Times, за что он любит поезд «Омск — Новосибирск». По случаю выхода своей новой книги «О Великой Стратегии» учёный признался, что рад почувствовать себя на месте машиниста поезда между двумя сибирскими городами.





Джон Льюис Гэддис рассказал, что читает книги о поездах c пяти лет, а недавно открыл для себя трансляции из кабины машиниста поезда — это часть общественного движения «За медленное телевидение», предтечей которого считают основателя поп-арта Энди Уорхола. По словам писателя, эти видео похожи на поездку на велосипеде — просто смотришь и ни о чём не думаешь.





«Особенно рекомендую шестичасовую поездку из Омска в Новосибирск, где вообще ничего не происходит», — рассказал Джон Гэддис Льюис.







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Джон Гэддис Льюис получил Пулитцеровскую премию в 2012 году за биографию основателя стратегии холодной войны Джорджа Ф. Кеннана и был прозван «деканом всех историков холодной войны». Профессор Йельского университета и приятель Джорджа Буша-младшего признался, что его любимые литературные герои — Пьер Безухов и Анна Каренина. Президенту США Дональду Трампу он рекомендовал прочитать «Историю Пелопонесской войны» Фукидида или «хотя бы хрестоматии для студентов».







Историк является одним из главных экспертов по холодной войне в США





Концепция «медленного телевидения» предлагает показывать события полностью — без монтажа и сокращения продожительности. К примеру, в Новосибирском зоопарке работает несколько веб-камер, на которых можно наблюдать за жизнью белых медведей. А любители котиков уже год наблюдают за тайной жизнью котокафе Murchim по ночам.

