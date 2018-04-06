Берегись эвакуатора: власти запретили парковку посередине Танковой
Власти Новосибирска объявили о том, что с 27 апреля запретят парковку посередине улицы Танковой в микрорайоне Сухой лог.
Водителям запретят оставлять машины на участке улицы Танковой от здания
«Будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — пояснили в мэрии.
В пресс-центре добавили, что парковку уберут для того, чтобы движение транспорта в этом месте стало более безопасным.
Ранее власти запретили парковку в начале улицы Мичурина возле оперного театра.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)