Берегись эвакуатора: власти запретили парковку посередине Танковой

Парковка на разделительной полосе попадёт под запрет
Парковка на разделительной полосе попадёт под запрет

Власти Новосибирска объявили о том, что с 27 апреля запретят парковку посередине улицы Танковой в микрорайоне Сухой лог.


Водителям запретят оставлять машины на участке улицы Танковой от здания № 54Б по улице Ипподромской до пешеходного перехода на пересечении с Народной, рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.


«Будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — пояснили в мэрии.


В пресс-центре добавили, что парковку уберут для того, чтобы движение транспорта в этом месте стало более безопасным.


Запрещающие знаки в этом месте появятся уже через три недели
Запрещающие знаки в этом месте появятся уже через три недели


Ранее власти запретили парковку в начале улицы Мичурина возле оперного театра. 

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