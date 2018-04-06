Развернуло на гололёде: на Ипподромке столкнулись две иномарки
Утром 6 апреля на улице Ядринцевский подъём в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись Honda HR-V и Daewoo.
ДТП случилось в 9:00 недалеко от дома
«Автомобиль Honda HR-V выезжал с улицы Ядринцевский подъём на Ипподромскую. Выехал и начал притормаживать, так как гололёд. По Ипподромской со стороны Военной в сторону Фрунзе двигалась женщина на Daewoo Matiz в правом ряду. Она увидела, что на дорогу выехала "Хонда", надавила тормоз, но машину на гололёде развернуло. В итоге Daewoo боком влетел в Honda», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, на месте работают сотрудники ГИБДД. В столкновении никто не пострадал.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено аварийными комиссарами «Автоспас»