Искали полгода: пропавший на Затулинке новосибирец нашёлся живым
Новосибирские волонтёры из поискового отряда «Маяк» сообщили о завершении поисков 25-летнего Артёма Кабанова, который пропал 28 сентября на Затулинке.
О том, что Кабанов нашёлся живым, волонтёры сообщили сегодня утром.
«Насколько нам известно, он сам явился в полицию. Что с ним было и где он был, мы не знаем. Можем только сказать, что он живой и с ним всё в порядке», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Поиски Артёма Кабанова начались в сентябре прошлого года. Тогда стало известно, что парень ушёл ночью из дома на улице Зорге и собирался на автовокзал.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова