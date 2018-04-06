Искали полгода: пропавший на Затулинке новосибирец нашёлся живым

Парень сам пришёл в полицию
Парень сам пришёл в полицию

Новосибирские волонтёры из поискового отряда «Маяк» сообщили о завершении поисков 25-летнего Артёма Кабанова, который пропал 28 сентября на Затулинке.


О том, что Кабанов нашёлся живым, волонтёры сообщили сегодня утром.


«Насколько нам известно, он сам явился в полицию. Что с ним было и где он был, мы не знаем. Можем только сказать, что он живой и с ним всё в порядке», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


Поиски Артёма Кабанова начались в сентябре прошлого года. Тогда стало известно, что парень ушёл ночью из дома на улице Зорге и собирался на автовокзал.

Прочтений: 9178
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено