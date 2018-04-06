Схема: центр Новосибирска перекроют для празднования Пасхи

Пасхальный крестный ход в прошлом году
Пасхальный крестный ход в прошлом году

Департамент транспорта мэрии Новосибирска сообщил о перекрытиях улиц для празднования православной Пасхи.


Это делается ежегодно, чтобы верующие могли поучаствовать в крестном ходе. 


Пасхальные службы пройдут в ночь с 7 на 8 апреля во всех православных храмах города.


Из-за крестного хода движение автомобилей ограничат на три часа — с 12:00 до 15:00 8 апреля. В это время нельзя будет проехать по центральным улицам города. 


Будет перекрыта большая часть Красного проспекта, Октябрьская магистраль до улицы Кирова, а также Гоголя и Советская около Вознесенского собора
Будет перекрыта большая часть Красного проспекта, Октябрьская магистраль до улицы Кирова, а также Гоголя и Советская около Вознесенского собора


Движение автомобилей также ограничат на пять часов, с 23:00 7 апреля до 4:00 8 апреля. В это время нельзя будет проехать по улицам:


По нечётной стороне Красного проспекта на участке от улицы Каинской до улицы Спартака
По нечётной стороне Красного проспекта на участке от улицы Каинской до улицы Спартака


По улице Советской на участке от улице Гоголя до улицы 1905 года
По улице Советской на участке от улице Гоголя до улицы 1905 года


Перекрытия в левобережной части города: по 1-му переулку Пархоменко на участке от улицы Станиславского до улицы Дружбы и по проезжей части от 2-го переулка Пархоменко до улицы Пархоменко
Перекрытия в левобережной части города: по 1-му переулку Пархоменко на участке от улицы Станиславского до улицы Дружбы и по проезжей части от 2-го переулка Пархоменко до улицы Пархоменко


В Кировском районе перекрытия коснутся улицы Саввы Кожевникова на участке от Аникина до Урманова
В Кировском районе перекрытия коснутся улицы Саввы Кожевникова на участке от Аникина до Урманова


Также в Ленинском районе перекроют внутридворовые проезды у здания на улице Связистов, 139/1
Также в Ленинском районе перекроют внутридворовые проезды у здания на улице Связистов, 139/1


Также временно закроют движение у храма по чётной стороне улице Немировича-Данченко на участке от улицы Квартал 101 до Ватутина
Также временно закроют движение у храма по чётной стороне улице Немировича-Данченко на участке от улицы Квартал 101 до Ватутина


Ещё в Кировском районе временно закроют движение по улице Таймырской на участке от Новогодней до Немировича-Данченко
Ещё в Кировском районе временно закроют движение по улице Таймырской на участке от Новогодней до Немировича-Данченко


Также в мэрии сообщили, что автобусы и троллейбусы развезут верующих после ночного богослужения на Пасху.

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