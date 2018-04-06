Схема: центр Новосибирска перекроют для празднования Пасхи

Пасхальный крестный ход в прошлом году

Департамент транспорта мэрии Новосибирска сообщил о перекрытиях улиц для празднования православной Пасхи.





Это делается ежегодно, чтобы верующие могли поучаствовать в крестном ходе.





Пасхальные службы пройдут в ночь с 7 на 8 апреля во всех православных храмах города.





Из-за крестного хода движение автомобилей ограничат на три часа — с 12:00 до 15:00 8 апреля. В это время нельзя будет проехать по центральным улицам города.





Будет перекрыта большая часть Красного проспекта, Октябрьская магистраль до улицы Кирова, а также Гоголя и Советская около Вознесенского собора





Движение автомобилей также ограничат на пять часов, с 23:00 7 апреля до 4:00 8 апреля. В это время нельзя будет проехать по улицам:





По нечётной стороне Красного проспекта на участке от улицы Каинской до улицы Спартака





По улице Советской на участке от улице Гоголя до улицы 1905 года





Перекрытия в левобережной части города: по 1-му переулку Пархоменко на участке от улицы Станиславского до улицы Дружбы и по проезжей части от 2-го переулка Пархоменко до улицы Пархоменко





В Кировском районе перекрытия коснутся улицы Саввы Кожевникова на участке от Аникина до Урманова





Также в Ленинском районе перекроют внутридворовые проезды у здания на улице Связистов, 139/1





Также временно закроют движение у храма по чётной стороне улице Немировича-Данченко на участке от улицы Квартал 101 до Ватутина





Ещё в Кировском районе временно закроют движение по улице Таймырской на участке от Новогодней до Немировича-Данченко





Также в мэрии сообщили, что автобусы и троллейбусы развезут верующих после ночного богослужения на Пасху.