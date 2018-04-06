Схема: центр Новосибирска перекроют для празднования Пасхи
Департамент транспорта мэрии Новосибирска сообщил о перекрытиях улиц для празднования православной Пасхи.
Это делается ежегодно, чтобы верующие могли поучаствовать в крестном ходе.
Пасхальные службы пройдут в ночь с 7 на 8 апреля во всех православных храмах города.
Из-за крестного хода движение автомобилей ограничат на три часа — с 12:00 до 15:00 8 апреля. В это время нельзя будет проехать по центральным улицам города.
Движение автомобилей также ограничат на пять часов, с 23:00 7 апреля до 4:00 8 апреля. В это время нельзя будет проехать по улицам:
Также в мэрии сообщили, что автобусы и троллейбусы развезут верующих после ночного богослужения на Пасху.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), схемы на основе справочника 2ГИС (2-8)